Bahnrad-EM in Apeldoorn Klare Finalniederlage - Friedrich muss sich mit Silber begnügen 12.01.2024

Lea Sophie Friedrich hat am Freitag (12.01.2024) bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Apeldoorn die Titelverteidigung im Sprint-Turnier verpasst und die Silbermedaille gewonnen. Bronze ging an Emma Hinze.

Die 24 Jahre alte Friedrich unterlag im Finale glatt in zwei Läufen Emma Finucane (Großbritannien), die im vergangenen August bereits das WM-Finale gegen die BDR-Athletin gewonnen hatte. Damit bleibt Kristina Vogel (2013, 2017) die einzige Deutsche, die zweimal EM-Gold im Sprint geholt hat. Hinze sicherte sich nach einem 2:0 gegen Mathilde Gros aus Frankreich den dritten Platz.

Zum Auftakt am Mittwoch hatten Friedrich, Hinze und Pauline Grabosch souverän zum vierten Mal in Folge EM-Gold im Teamsprint gewonnen. Friedrich hat am Sonntag (14.01.2024) im Keirin eine weitere Titelchance, in dieser Disziplin ist sie zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden.

Bisher fünf Medaillen für das deutsche Team

In der 4000-Meter-Einerverfolgung belegte der Vorjahresdritte Tobias Buck-Gramcko in 4:10,802 Minuten den vierten Platz. Europameister wurde Daniel Bigham (4:05,783/Großbritannien). Die deutschen Sprint-Männer Maximilian Dörnbach und Luca Spiegel waren ein weiteres Mal chancenlos und schieden im Achtelfinale aus.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) holte mit Silber und Bronze am dritten Tag die Medaillen vier und fünf bei der EM. Zuvor hatten die deutschen Teamsprinterinnen und das Madison-Duo Roger Kluge/Theo Reinhardt Gold gewonnen. Der Vierer der Frauen holte in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille. Die EM endet am Sonntag.