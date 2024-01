Bahnrad-EM in Apeldoorn Friedrich holt vierten Keirin-Titel in Serie Stand: 14.01.2024 17:19 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat sich zum Abschluss der Bahnrad-Europameisterschaften zum vierten Mal in Serie den Titel im Kampfsprint Keirin geholt.

Die 24-Jährige siegte am Sonntag (14.01.2024) in Apeldoorn im Finale der besten Sechs vor der britischen Sprint-Europameisterin Emma Finucane und Hetty van de Wouw aus den Niederlanden.

Hinze verpasst das Finale

Für Friedrich war es nach Gold im Teamsprint und Silber im Sprint die dritte Medaille bei den Titelkämpfen in den Niederlanden, womit sie als eine der großen Favoritinnen zu den Olympischen Spielen nach Paris fährt.

Die achtmalige Weltmeisterin Emma Hinze hatte dagegen das Finale verpasst und wurde Siebte.

Brauße holt Bronze in der Einerverfolgung

Für eine weitere Medaille am Schlusstag sorgte Franziska Brauße aus Eningen, die ihren dritten Europameister-Titel in der 3000-Meter-Einerverfolgung um drei Tausendstelsekunden verpasste.

Die Europameisterin von 2019 und 2023 unterlag am Sonntag in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Josie Knight aus Großbritannien (3:22,816). Brauße, Weltmeisterin von 2022, lag bis 2000 Meter klar in Führung und verlor auf der letzten halben Runde den Titel. Mieke Kröger aus Bielefeld, Europameisterin in der Einerverfolgung 2022, belegte Platz neun (3:37,556).