WM im Rollstuhlbasketball Frauen spielen um Bronze, Männer um Platz sieben Stand: 19.06.2023 09:53 Uhr

Bei der Rollstuhlbasketball-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die deutschen Frauen das Endspiel knapp verpasst und spielen jetzt um Bronze. Die Männer stehen im Spiel um Platz sieben.

Im Halbfinale unterlag die DBS-Auswahl der Frauen China mit 45:49 (10:13/19:19/32:33). Deutschland spielt nun am Dienstag (20.06.2023) im World Trade Center von Dubai gegen die USA um Bronze.

"Wir haben definitiv ein gutes Spiel gemacht, China wie geplant unter 50 Punkte gehalten, aber leider war unsere Offensive an diesem Tag nicht stark genug, um ein WM-Halbfinale zu gewinnen" , so Bundestrainer Passiwan enttäuscht nach dem Match: "Es tut natürlich weh, aber jetzt wollen wir uns am Dienstag im kleinen Finale die Medaille holen!"

Männer kämpfen um Platz sieben

Im Duell der Enttäuschten musste die deutsche Herrenauswahl im ersten Platzierungsspiel um die Plätze fünf bis acht die zweite WM-Niederlage in Dubai einstecken. Gegen Italien unterlag das DBS-Team mit 45:52 (14:14/18:26/29:36) und spielt nun im abschließenden Duell um Platz sieben gegen Australien.



"Wir waren heute nicht bereit die Intensität der Italiener anzunehmen, die viel physischer als wir aufgetreten sind und unter dem Strich dieses Spiel damit auch verdient gewonnen haben" , erklärt Bundestrainer Nicolai Zeltinger, der enttäuscht ergänzt: "Unsere Verteidigung war absolut okay, aber in der Offensive haben wir es nicht geschafft, unser Potenzial auf das Parkett zu bekommen."