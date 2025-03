Trondheim Para-Langläufer erhalten die große WM-Bühne Stand: 03.03.2025 12:07 Uhr

Für die Para-Langläufer geht in Trondheim ein Traum in Erfüllung. Erstmals kämpfen Marco Maier und Co. auf großer Bühne um den WM-Titel.

Marco Maier bekommt schon beim Gedanken an die vollen Tribünen Gänsehaut. "Einmal in so einem großen Stadion zu laufen, davon habe ich immer geträumt" , sagt der 25-Jährige. 40.000 Fans werden am Dienstag und Mittwoch in Trondheim erwartet, wenn der Oberstdorfer seinen WM-Titel im Para-Skilanglauf verteidigt.

Seine persönliche Rekord-Kulisse seien bislang "die vielen Kameramänner" bei den Paralympics in Peking gewesen. In Norwegen dagegen erhalten Maier und Co. die größtmögliche Bühne. Erstmals kämpfen auch Para-Sportler bei einer Nordischen WM um Gold, Trondheim spricht von der "ersten inklusiven WM" der Geschichte. "Wir sehen uns beim Mittag- und Abendessen, das hat ein bisschen olympisches Flair. Das ist gelebte Integration" , sagt DSV-Teamchef Peter Schlickenrieder: "Wenn man das irgendwie hinbekommt - machen".

Gleiche Strecke auf der die WM-Stars laufen

Sechs Titel in drei Klassen werden im TV-freundlichen Sprint vergeben. "Das wird ein unglaubliches Highlight für uns alle. Es wurde auch Zeit", sagt Anja Wicker, die in der sitzenden Klasse auf Gold hofft. Der Prolog findet aus Zeitgründen schon am Dienstag statt, schließlich benutzen Maier und Co. dieselbe, vom Regen derzeit arg strapazierte Strecke wie die WM-Stars Therese Johaug und Johannes Hösflot Kläbo.

Und nicht nur das: Erstmals gibt es in Trondheim auch ein Preisgeld für die Para-Sportler. "Für uns ist das eine super Wertschätzung. Das zeigt, dass unsere Leistung genau so viel wert ist wie die der Nichtbehinderten", sagt Maier, der mit eine Fehlbildung an der linken Hand geboren wurde.

Para-Sportler Marco Maier freut sich auf Trondheim.

Bleibt Trondheim eine einmalige Sache?

Der einzige Wermutstropfen: 2027 in Falun werden Maier, Wicker und Co. wohl nicht mehr Teil der Nordischen WM sein. "Das ist vorerst eine einmalige Sache", sagt Bundestrainer Ralf Rombach. Möglicherweise sei das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. "Es wäre natürlich schon schön, wenn es doch klappt. Es würde dem Skilanglauf nicht schaden, sich ein bisschen zu diversifizieren."