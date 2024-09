Paralympics-Geschichte geschrieben Viertes Weitsprung-Gold - Rehm bleibt unschlagbar Stand: 04.09.2024 21:53 Uhr

Weitspringer Markus Rehm ist am Mittwoch (04.09.2024) zum vierten Mal zu Gold bei den Paralympics gesprungen. Das war zuvor in der Leichtathletik und Para-Leichtathletik nur Carl Lewis bei Olympischen Spielen gelungen.

Wie bei fast allen seiner Wettbewerbe war sein Sieg in der Klasse T64 auch in Paris zu keiner Zeit gefährdet. Schon sein erster Sprung auf 7,83 Meter hätte für die Goldmedaille gereicht - auch wenn die Weite den Ansprüchen des 36-Jährigen eigentlich nicht genügt. Rehm gelang es im weiteren Verlauf des Wettkampfs allerdings auch nicht, sich herausragend zu steigern. Er kam weder an seine Saisonbestleistung (8,44 Meter) noch an seine WM-Weite (8,30 Meter) heran. Sein weitester Sprung ging "nur" auf 8,13 Meter.

Sportschau-Paralympics-Experte Heinrich Popow hob in der Sportschau die Gesamtleistung von Rehm hervor: "Er ist der König unter den paralympischen Athleten. Nach der Weite von heute fragt keiner mehr. Viermal Gold bei den Paralympics - wer kann das von sich behaupten? Keiner."

Bodelier springt an einer Medaille vorbei

Rehms Teamkollege Noah Bodelier verpasste im Stade de France eine Medaille deutlich. Mit 6,98 Metern fehlten dem Sechstplatzierten 51 Zentimeter auf das Podium. Silber sicherte sich Derek Loccident (USA/7,79), Bronze ging an dessen Landsmann Jarryd Wallace (7,49). Einen großartigen Wettkampf legte T44-Starter Mpumelelo Mhlongo (Südafrika) hin, der mit 7,12 Metern Weltrekord in seiner Klasse sprang und Fünfter wurde.

"Schon oft geträumt, als erster Mensch die neun Meter zu schaffen"

Im Vorfeld hatte Rehm sogar seinen großen Weitsprung-Traum erneut aufs Tablett gebracht. Der Weltrekordler (8,72 Meter) hat nach wie vor das Ziel, die Neun-Meter-Marke zu knacken und offenbar Paris und die Paralympics als perfekte Gelegenheit dafür auserkoren. Dabei war er lediglich mit einer Saisonbestleistung von 8,44 Metern angereist. Er sei diese Saison "vom perfekten Sprung ein gutes Stück entfernt" gewesen, hatte er im Vorfeld zugegeben.