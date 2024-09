Schwimmen bei den Paralympics Topf und Krawzow erreichen das Finale - Trio scheidet aus Stand: 02.09.2024 10:26 Uhr

Goldgewinner Josia Topf darf bei den Paralympics 2024 auf die nächste Medaille im Schwimmen hoffen. Elena Krazwow startet erfolgreich in die Spiele. Für Malte Braunschweig und Taliso Engel stehen die Highlights in Paris erst noch an.

Josia Topf weiter in starker Form

Einen Tag nach seinem Triumph über 150 m Lagen hat sich Josia Topf in der Startklasse S3 für das Finale über 50 m Rücken qualifiziert. Der 21-Jährige wurde am Montag (02.09.2024) in seinem Vorlauf mit einer Zeit von 49,14 Sekunden Zweiter. Das Finale findet um 17.58 Uhr statt, Topf geht mit der drittbesten Vorlaufzeit ins Rennen.

Auch Elena Krawzow hat über 50 m Freistil das Finale erreicht. Die Goldgewinnerin von Tokio geht mit einer Vorlaufzeit von 28,18 Sekunden als siebtbeste in den Endlauf, der um 18:47 Uhr stattfindet. Ausgeschieden ist Naomi Maike Schwarz. Die 30-Jährige vom SC Potsdam schlug im selben Vorlauf wie Krazwow als Vierte an. Ihre 28,81 Sekunden reichten dabei nicht für einen Platz im Endlauf.

Für Malte Braunschweig kommt das Highlight noch

Malte Braunschweig ist im Vorlauf über 50 m Freistil ausgeschieden. Der 24-Jährige aus Belrin schlug nach 26,56 Sekunden an und verpasst damit einen Platz unter den besten Acht.

Für Braunschweig folgt der Höhepunkt der Spiele noch. Das Freistilrennen nutzte er, um sich für die 100 m Schmetterling am Freitag einzustimmen. Dann will Braunschweig in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Auch Taliso Engel ist raus

Auch Taliso Engel ist in seinem Vorlauf über 50 Meter Freistil ausgeschieden. Dem Goldgewinner von Tokio reichten 24,72 Sekunden nicht zum Einzug ins Finale. Für den 22-Jährigen gilt jedoch das gleiche wie für Braunschweig: Seine Paradestrecke kommt noch. Am Donnerstag geht Engel über 100 m Brust an den Start. Die Distanz, über die er 2021 triumphierte.