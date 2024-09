Leichtathletik bei den Paralympics Streng joggt locker ins 200-Meter-Finale Stand: 07.09.2024 12:26 Uhr

Nach Bronze über 100 Meter will Felix Streng über die doppelte Distanz Gold - und hat den ersten Schritt am Samstag (07.09.2024) überaus souverän gemeistert.

Nach einem starken Start in seinem Vorlauf nahm der 29-Jährige schon weit vor dem Ziel deutlich Tempo raus und ließ seinen Lauf nur austrudeln. Am Ende landete er in 22,31 Sekunden zwar hinter 100-Meter-Champion Sherman Guity Guity (Costa Rica/22,29 Sekunden), ohne sein "Bremsmanöver" wäre er aber deutlich vor seinem Kontrahenten gelandet. Die beiden waren mit Abstand die schnellsten in den beiden Vorläufen.

Spätestens nach diesen Eindrücken geht Streng als Topfavorit ins Finale in der Klasse T64 - zumal mit dem Italiener Maxcel Manu der zweite große Konkurrent neben Guity Guity gestürzt und ausgeschieden ist. Um 19.51 Uhr soll für den deutschen Para-Athleten der vermeintliche Goldlauf starten.

"Das war sehr entspannt. Es macht wieder richtig viel Spaß, hier zu laufen. Was wir hier am Ende gelaufen sind, war ganz easy, vorher bin ich eine schöne Kurve gelaufen. Heute Abend kommt es dann drauf an" , sagte Streng im ZDF-Interview.

Roß und Vaske verpassen 200-Meter-Finale

Die 200 Meter der Frauen in der T47-Klasse finden am Abend dagegen ohne deutsche Beteiligung statt. Jule Roß (25,93 Sekunden) und Kim Marie Vaske (27,17 Sekunden) stellten zwar persönliche Bestleistungen auf, beendeten die Vorläufe in der Gesamtabrechnung allerdings lediglich als Zehnte und 15..