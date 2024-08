Paralympics in Paris Schwarz beim Comeback im Finale - Maack mit starkem Auftritt Stand: 31.08.2024 10:36 Uhr

Naomi Maike Schwarz zog bei den Paralympics 2024 in Paris als Achtbeste in den Endlauf über 100 Meter Rücken ein. Mira Jeanne Maack zeigte über 100 Meter rücken eine starke Leistung.

Naomi Maike Schwarz vom SC Potsdam sicherte sich am Samstag (31.08.2024) über 100 Meter Rücken (Startklasse S12) in 1:16,97 Minuten den Einzug ins Finale. Der Endlauf findet um 17.37 Uhr statt.

Schwarz hatte bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro Silber über 50 Meter Freistil geholt. Auch in London 2012 war die 30-Jährige dabei gewesen. Ihre Teilnahme bei den Spielen in Tokio 2021 musste sie wegen Depressionen absagen. Dass sie nun in Paris wieder am Start sein kann, bezeichnete sie daher im Vorfeld als "die Erfolgsgeschichte ihres Lebens".

Auch Maack schwimmt im Finale

Kurz nach Schwarz sicherte sich auch Mira Jeanne Maack mit einem starken Lauf über 100 Meter Rücken (Startklasse S8) einen Platz im Finale. Die 20-Jährige schlug nach 1:19,69 Minuten als Zweite ihres Vorlaufs an. Mit der insgesamt drittbesten Zeit darf sich im Maack im Finale ab (18:06 Uhr) Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Als Top-Favoritin geht die Britin Alice Tai ins Becken, die mit 1:14,26 Minuten die mit Abstand schnellste Zeit hinlegte.

Mit Johanna Döbler (400 Meter Freistil in S13) kämpft heute noch eine weitere deutsche Schwimmerin um den Einzug ins Finale.