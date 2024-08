Para-Radsport, Bahn Pierre Senska fährt auf Bahnrad-Oval in Paris um Bronze Stand: 29.08.2024 13:11 Uhr

Bahnradsportler Pierre Senska hat bei den Paralympics in Paris am Donnerstag (29.08.2024) in der 3000-m-Einzelverfolgung das Rennen um Bronze erreicht. Im Vorlauf sah er aus nächster Nähe einen Weltrekord des Chinesen Zhangyu Li.

Der 36-jährige gebürtige Berliner Senska startete auf dem Bahnrad-Oval im National Velodrome im letzten Vorlauf - und der hatte es in sich. Li war für den Deutschen eine Nummer zu schnell unterwegs, in 3:31,338 Min. fuhr der Asiate bei seinem Weltrekord im Schnitt über 50 km/h. Senska, der von Li überrundet wurde, erreichte in der Klasse C1 in 3:45,973 Min. die viertschnellste Zeit der insgesamt sieben Konkurrenten.

Am Nachmittag (16.15 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) fährt Senska gegen den Spanier Ricardo Ten Argiles um Bronze. Der Südeuropäer war im Vorlauf (3:43,765) etwa zwei Sekunden schneller als der Deutsche, der von Geburt an einen Muskelschwund an den Unterschenkeln hat. Für Li scheint Gold nur noch Formsache zu sein: Sein Landsmann Weicong Liang (3:42,468) war in der Qualifikation mehr als zehn Sekunden langsamer.