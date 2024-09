Zwei Triumphe in 30 Minuten Krawzow und Engel überragen - deutsche Para-Schwimmer feiern Doppel-Gold Stand: 05.09.2024 19:33 Uhr

Was für Machtdemonstrationen: Nach seinem Weltrekord im Halbfinale hat Taliso Engel am Donnerstag (05.09.2024) auch das Finale über 100 Meter Brust dominiert und sich Gold geholt. Elena Krawzow legte wenig später noch einen drauf und triumphierte mit neuer Bestmarke.

"Es hört sich blöd an, aber es war ganz gut, dass ich das Finale nicht geschwommen bin" , hatte Engel noch nach seiner Fabelleistung am Vormittag gesagt. Er habe sich dadurch erholen können, sein Weltrekordlauf sei "gut gerutscht und tatsächlich besser, als ich erwartet hätte". Er wolle zwar "nichts verschreien" , zeigte sich der Paralympics-Sieger über die gleiche Strecke von vor drei Jahren für das Finale aber optimistisch: "Wir haben es ja in Tokio schon gehabt mit zwei Weltrekorden an einem Tag."

Die Wiederholung gab es in Paris nur ganz knapp nicht. Denn mit 1:01,90 Minuten blieb Engel nur sechs Hundertstel über seiner Zeit vom Vormittag, er gewann jedoch in herausragender Manier die Goldmedaille. Schon nach 25 Metern war der 22-Jährige der Konkurrenz fast um eine Körperlänge enteilt, im Ziel hatte er fast drei Sekunden auf Silbermedaillen-Gewinner Nurdaulet Zhumagali (Kasachstan).

"Ich habe so auf diesen Abend hingefiebert, damit der Spuk hier endlich mal vorbei ist" , sagte Engel, der über 50 Meter Freistil nur Zehnter wurde und über 200 Meter Lagen disqualifiziert wurde, im Sportschau-Interview. "Das es jetzt so gut geendet ist, ist einfach befreiend und macht mich unfassbar glücklich."

Krawzow genauo überzeugend wie Engel

Zwei Siegerehrungen folgten in der Halle auf den überragenden Engel-Triumph - und dann war Krawzow an der Reihe über die Distanz, die ihr vor drei Jahren auch schon Gold beschert hatte. Im Halbfinale hatte die 30-Jährige mit einem neuen paralympischen Rekord (1:13,19 Minuten) schon begeistert, im Endlauf konnte sie dann nochmal nachlegen.

Zur Hälfte des Rennens hatte die deutsche Schwimmerin schon 0,86 Sekunden Vorsprung und sie baute ihn noch weiter aus, griff sogar ihren eigenen Weltrekord an - und knackte ihn. Mit der Fabelzeit von 1:12,54 Minuten hat Krawzow, bei der vor drei Jahren noch ein Hirntumor entdeckt worden war, die neue Bestmarke auf ihrer Paradestrecke aufgestellt und sich wie Engel überragend zum zweiten Mal zur Paralympics-Goldmedaillen-Gewinnerin gekrönt.

"Das ist sehr wichtig für mich und mir war es auch wichtig, eine neue Bestzeit zu schwimmen, weil mein Weltrekord von 2019 schon ein bisschen in die Jahre gekommen war" , sagte Krawzow im Sportschau-Interview. "Ich wollte mir beweisen, dass ich nach all dem, was in den vergangenen drei Jahren passiert ist, dazu in der Lage bin. Dass man es schafft, wenn man nicht aufgibt und immer dran glaubt. Heute habe ich bewiesen, dass man auch aus einer so schwierigen Situation herauskommen kann."

Wetekam wird starker Sechster

Wetekam hatte bei seinem zweiten Paralympics-Start erwartungsgemäß nach 100 Metern einen großen Rückstand, sechs Sekunden fehlten ihm nach der Schmetterling- und Rücken-Teilstrecke bereits auf die Medaillenränge. Dann holte der 18-Jährige zwar auf, doch es reichte nicht mehr, um noch ganz vorne anzugreifen. Mit 2:20,60 Minuten unterbot er seine bisherige Bestmarke zwar um mehr als eine Sekunde, es reichte jedoch "nur" für den sechsten Platz. Für Rang drei hätte er noch über drei Sekunden schneller schwimmen müssen.

Mit der viertschnellsten Zeit (2:21,71 Minuten) war Wetekam, der sechs Tage zuvor Bronze über 100 Meter Brust gewonnen hatte, am Vormittag ins Finale geschwommen.