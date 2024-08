Para-Tischtennis, Bahnrad und Schwimmen Erste deutsche Medaillenchancen am Donnerstag Stand: 28.08.2024 23:10 Uhr

Gleich am ersten Wettkampftag der Paralympics könnte es die ersten Medaillen für das deutsche Team geben. Aber ob das gegen 11 Uhr, gegen 16.30 Uhr, gegen 17.15 Uhr oder abends gegen 20.40 Uhr passieren wird, ist noch nicht klar.

Im Para-Tischtennis, Para-Bahnradsport und Para-Schwimmen winken schon am Donnerstag (29.08.2024) die ersten Medaillen für das Team des Deutschen Behindertensport-Verbandes. Gleich morgens ab 10.45 Uhr könnte es dabei das erste sichere Bronze geben.

Im Tischtennis-Frauen-Doppel spielen Stephanie Grebe und Juliane Wolf um den Halbfinaleinzug. Da es im Tischtennis kein Match um Platz drei gibt, wäre mit dem Semifinale eine Medaille sicher. In der Arena Paris Sud dürfte es dabei gleich stimmungsvoll zugehen – denn Grebe/Wolf müssen gegen das französische Duo Morgen Caillaud und Lucie Hautiere ran. Das deutsche Doppel ist in der Setzliste höher gerankt, und auch in der Weltrangliste sind Grebe (Nummer 2) und Wolf (Nummer 4) besser gestellt als Hautiere (Nummer 8) und Caillaud (Nummer 9).

Tischtennis-Halbfinale ab 18.30 Uhr

Zudem haben Grebe und Wolf in ihren Einzeln noch nie gegen Hautiere und Caillaud verloren. Aber wie hitzig und stimmungsvoll es bei Spielen mit französischer Beteiligung in der Arena Paris Sud zugehen kann, dürfte den Tischtennis-Fans noch von Olympia in guter Erinnerung sein. Sollten Grebe/Wolf ihr Viertelfinal-Spiel gewinnen, entscheidet sich in den Halbfinals ab 18.30 Uhr, ob es bei Bronze bleibt oder ob es im Finale am Freitag um Gold und Silber geht.

Schwimmen: Scholz ab 11.31 Uhr um Finaleinzug

Kurz nach dem Viertelfinale von Grebe und Wolf entscheidet sich, ob Schwimmerin Tanja Scholz am Donnerstag um die Medaillen kämpfen kann. Die 40-Jährige schwimmt ab 11.31 Uhr die Qualifikation über 200 Meter Freistil. In der Disziplin hält sie seit 2022 den Weltrekord, hier holte sie im vergangenen Jahr zudem WM-Silber. Der Einzug ins Finale der besten Acht dürfte also nur Formsache sein. Um Gold, Silber und Bronze geht es dann in der letzten Schwimm-Entscheidung des Tages ab 20.46 Uhr.

Para-Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn bei der WM in Funchal

Im Schwimmen am Start sind zudem Verena Schott (über 50 Meter Freistil) und Philip Hebmüller (100 Meter Schmetterling). Die beiden haben in ihren Rennen aber nur Außenseiterchancen.

Para-Bahnrad: Hausberger ab 12.55 Uhr um Medaillenchance

Wie im Para-Tischtennis und Schwimmen entscheidet sich auch im Para-Bahnrad bereits am Donnerstagmittag, wie es mit den deutschen Medaillenchancen aussieht. Maike Hausberger startet ab 12.55 Uhr mit Medaillen-Ambitionen in die Qualifikation für die 3.000-Meter-Verfolgung, Thomas Ulbricht geht ab 13.41 Uhr eher zum Warmmachen in die Qualifikation für die 4.000-Meter-Verfolgung.

Radfahrerin Maike Hausberger präsentiert ihre Medaillen von der WM 2023.

Die 29-jährige Hausberger nimmt erstmals auf dem Rad an den Paralympics teil. Bereits 2012 und 2016 war sie als Leichtathletin dabei. Aus Frust über die Nichtnominierung für Tokio 2021 wechselte die Cottbuserin aufs Rad. Fünf Medaillen bei der Weltmeisterschaft 2023 zeigten, dass mit Hausberger auch bei den Paralympics zu rechnen ist. Schwer dürfte es am Donnerstag trotzdem werden. Nur die beiden Zeitschnellsten der zehn Starterinnen schaffen es ins Finale, das ab 16.41 Uhr ausgetragen wird. Die Dritt- und Viertschnellste der Qualifikation fahren bereits ab 16.24 Uhr um Bronze. Weitere Medaillenchancen ergeben sich für die Zeitfahr-Weltmeisterin von 2022 und 2023 und Straßenrad-Weltmeisterin von 2019, 2021 und 2022 am Samstag (31. August) im Zeitfahren über 500 Meter und in der zweiten Woche, wenn es auf die Straße geht.

Können Ulbricht/Förstemann überraschen?

Für den sehbehinderten Thomas Ulbricht und seinen Pilot Robert Förstemann hat das 1.000-Meter-Zeitfahren am Sonntag (1. September) höchste Priorität, hier holten sie in den vergangenen drei Jahren jeweils WM-Bronze. Doch kampflos wollen sie die Medaillen am Donnerstag nicht hergeben. In der 4.000-Meter-Einzelverfolgung müssen sie im Feld der 16 Starter-Duos unter die zeitschnellsten Top 4 kommen. Die beiden Quali-Schnellsten fahren ab 17.13-Uhr das Rennen um Gold, die Dritt- und Viertschnellsten bereits ab 16.59 Uhr um Bronze.