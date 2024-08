Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 31.08.2024 14:11 Uhr

Boccia-Spieler Nicolai gelingt zum Abschluss ein Sieg. Rekordman Park holt Gold mit dem Luftgewehr. Die Paralympics-Splitter von Samstag, 31. August.

Para-Boccia: Boris Nicolai verabschiedet sich Sieg

Boris Nicolai hat sich sich mit einem Erfolgserlebnis von den Paralympics verabschiedet. Der Saarländer setzte sich mit 6:2 gegen den Ägypter Mahmoud Allam durch und beendete die Vorrunde auf Rang drei des Pools A. Nicolais Ausscheiden war schon vorher besiegelt. Auch Anita Raguwaran ist nicht mehr im Wettbewerb.

Para-Schießen: Rekordmann Jinho mit Gold belohnt

Weltrekordler Park Jinho ist jetzt auch Para-Rekordhalter: Der Südkoreaner gewann mit starken 249,4 Ringen die Goldmedaille mit dem Luftgewehr in der stehenden Klasse. Silber ging an den Kasachen Jerkin Gabbasow mit 247,7 Ringen. Martin Black Jörgensen (Dänemark) durfte sich mit 226,5 Ringen über Bronze freuen. Deutsche Schützen waren in dieser Klasse nicht am Start.