Para-Kanu bei den Paralympics Deutscher Final-Dreierpack startet mit Bronze für Müller Stand: 08.09.2024 11:32 Uhr

Die deutsche Fahnenträgerin Edina Müller hat Bronze im Para-Kanu gewonnen. Nach ihr wollen auch noch Anja Adler und Felicia Laberer den letzten Wettkampftag am Sonntag (08.09.2024) der Paralympics mit Medaillen krönen.

In ihrem Rennen über 200 Meter in der Klasse K1 lieferte sich Müller einen packenden Dreikampf mit der Favoritin Maryna Mazhula (Ukraine) und Katherinne Wollermann (Chile). Die 41-Jährige schaffte es aber nie, an ihren Kontrahentinnen vorbeizuziehen, musste sich mit Platz drei begnügen. Gold ging an Wollermann mit neuem paralympischen Rekord von 51,95 Sekunden, Müller hatte auf dem Bronzerang 1,18 Sekunden Rückstand.

Die Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier hatte vor drei Jahren in Tokio Gold im Para-Kanu gewonnen und 2012 in London im Rollstuhl-Basketball. Nun darf sie sich auch über eine Bronzemedaille freuen, feierte sie noch in ihrem Boot mit einem Selfie mit ihren Trainern.

Adler und Laberer auch Medaillenkandidatinnen

Der Erfolg von Müller soll aber nicht der einzige am letzten Wettkampftag der Paralympics sein. In der Klasse K2 hat Anja Adler im Halbfinale eine so überzeugende Leistung gezeigt, dass sie sogar als Goldkandidatin im Finale an den Start geht. Felicia Laberer muss in der Klasse K3 an der Britin Laura Suger, die seit vier Jahren kein Rennen verloren hat, vorbei, hat aber auch gute Aussichten auf eine Medaille.