Judo bei den Paralympics Debütant Goral verliert im Viertelfinale Stand: 07.09.2024 11:09 Uhr

Paralympics-Debütant Daniel-Rafael Goral hat sich im Judo-Viertelfinale Mitfavorit Davurkhon Karomatov geschlagen geben müssen. Am Samstagmorgen (7.9.2024) unterlag der Marburger in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm dem Weltranglistenzweiten aus Usbekistan. Damit bleibt dem Hessen nur noch die Hoffnungsrunde.

Karamatov bekam zunächst zwei Gelbe Karten wegen Inaktivität. Dann ging der Paralympics-Zweite von Tokio in der Klasse bis 81 kg mit einem Waza-ari in Führung. Nach einem Ippon war der Kampf beendet.

Goral hatte das Viertelfinale in der Klasse J2 der Sehbehinderten per Freilos erreicht. Nun geht es für den WM-Fünften, der in der Weltrangliste auf Platz acht steht, in der Hoffnungsrunde gegen den Italiener Simone Cannizzaro. Im besten Fall kann Goral noch Bronze gewinnen.

Eine deutsche Judo-Medaille bisher

Das sechsköpfige deutsche Judoka-Team hat bisher eine Medaille in der Pariser Champ-de-Mars-Arena geholt: Lennart Sass gewann in der Klasse bis 73 kg Bronze.