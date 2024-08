Deutsches Paralympics-Team Rekorde, Überflieger und eine Exotin Stand: 27.08.2024 15:42 Uhr

Nach Olympia kommen die Paralympics: Wer sind die Routiniers, welcher Klub stellt die meisten Teilnehmer, wer sind die Favoriten? Fakten und besondere Geschichten zum deutschen Team.

Wie groß ist das deutsche Team bei den Paralympics?

143 Athletinnen und Athleten vertreten ab Mittwoch (28.08.2024) bei den Paralympics die deutschen Farben. Damit wächst das Team weiter an, 2021 in Tokio waren es noch 134 Teilnehmer. Dabei nähert sich das Verhältnis von Männern (54,5 Prozent) und Frauen (45,5 Prozent) in Paris weiter an.

Insgesamt gehen in 18 von 22 Sportarten deutsche Athleten an den Start. Im Blindenfußball, Goalball, Para Gewichtheben und Para Taekwondo konnten sich keine deutschen Teams und Teilnehmer qualifiziert. Im Blindenfußball, Gewichtheben und Taekwondo war das deutsche Team auch in Tokio 2021 schon nicht vertreten.

Wer sind die deutschen Überflieger?

Gleich sieben Athletinnen und Athleten aus Deutschland gehen als aktuelle Weltmeister, Europameister und Paralympicssieger ins Rennen. Neben Weitsprung-Star Markus Rehm gilt das auch für die Schwimmer Taliso Engel und die Schwimmerin Elena Semechin, die unter ihrem Geburtsnamen Krawzow startet. Auch die Radfahrerin Annika Zeyen-Giles, Sportschützin Natascha Hiltrop, Valentin Baus (Tischtennis) und Martin Schulz (Triathlon) gehen als "Universal-Champions" in die Wettkämpfe.

Großes Leverkusener Team und die besondere Rolle der Anne Patzwald

Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Paris stellt der TSV Bayer 04 Leverkusen (18). Auch der BPRSV Cottbus (11) und Hannover United (5) sind bei den Paralympics stark vertreten.

Rollstuhlbasketballerin Anne Patzwald ist derweil die Exotin im deutschen Team. Als einzige Teilnehmerin spielt sie aktuell nicht für einen deutschen Verein, sondern für Unipol Sai Briantea in Italien.

Wer sind die Rekordteilnehmer?

Leichtathletin Martina Willing geht in Paris zum zehnten Mal bei den Paralympics an den Start. Ihr Debüt feierte die 64-Jährige 1992 in Barcelona, als sie Gold im Speerwurf, Silber im Diskuswurf und Bronze im Kugelstoßen holte. Zwei Jahre später nahm sie einmalig auch an den Winterspielen teil und sicherte sich Bronze im Biathlon und Silber mit der Langlauf-Staffel.

Bei den Männern stehen Jürgen Schrapp und Michael Teuber vor ihren siebten Paralympics. Sitzvolleyballer Schrapp holte 2012 in London mit dem deutschen Team Bronze. Noch mehr zu jubeln hatte bislang Radsportler Teuber, denn ...

Wer war bislang am erfolgreichsten?

Mit Michael Teuber und Andrea Eskau haben zwei Mitglieder aus dem Para Radsport-Nationalteam bislang die meisten Medaillen geholt. Teuber stand schon fünf Mal ganz oben auf dem Treppchen, dazu kommen zwei Silbermedaillen und ein Mal Bronze. Eskau gewann bei Sommerspielen bislang vier Mal Gold und ein Mal Silber. Dazu kommen vier Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen bei Winterspielen, die sie im Langlauf und Biathlon holte.

Die Ältesten und die Jüngsten

Bleiben wir bei Michael Teuber. Der Athlet vom BSV München ist mit seinen 56 Jahren nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der älteste männliche Teilnehmer. Der Jüngste ist Schwimmer Philipp Hebmüller (17).

Dressurreiterin Heidemarie Dresing sitzt in Paris mit 69 Jahren im Sattel. Sie ist damit 55 Jahre älter als die jüngste deutsche Teilnehmerin: Die 14-Jährige Johanna Döhler startet im Schwimmen.

Wie erfolgreich ist Deutschland im Para Sport?

Die deutschen Teams haben seit der ersten Austragung der Paralympics 1960 in Rom zahlreiche Erfolge gefeiert. Insgesamt 521 Gold-, 529 Silber- und 500 Bronzemedaille stehen in der Bilanz. Nur die USA und Großbritannien waren noch erfolgreicher. Die DDR nahm übrigens nur ein einziges Mal an den Paralympics teil: 1984 in New York und Stoke Mandeville (England) wurden drei Männer und eine Frau entsandt. Rita Gerstenberger holte damals Silber im Diskuswurf und Bronze im Speerwurf.

Welche Besonderheiten gibt es im deutschen Team?

Getrennte Zwillinge: Ramona und Carmen Brussig sind Zwillingsschwestern - und gehen doch für zwei unterschiedliche Nationen an den Start. Ramona tritt beim Para Judo für Deutschland an, Carmen geht für die Schweiz auf die Matte. Die 47-Jährige wechselte vor zwei Jahren ins Team der Eidgenossen, nachdem sie schon Gold, Silber und Bronze für Deutschland gewonnen hatte.

Der Trainer als Partner: Schwimmerin Elena Semechin, geborene Krawzow, hat ihren Trainer Philip Semechin 2021 geheiratet. Teamkollegin Verena Schott lebt seit vielen Jahren mit Coach Maik Zeh zusammen. Rollstuhlbasketball-Nationalspielerin Nathalie Passiwan ist mit Bundestrainer Dirk Passiwan verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Von Olympia zu den Paralympics: Kathrin Marchand ging 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro als Ruderin an den Start. Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere erlitt sie im Jahr 2021 einen Schlaganfall. Ein Jahr später startete sie ihre zweite Laufbahn als Para Athletin und wird das Ruder-Team vertreten.