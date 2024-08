Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Freitag, 6. September Stand: 27.08.2024 12:18 Uhr

Was wird am Freitag, 6. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

61 Entscheidungen

Ab 9.00 Uhr - Rollstuhlfechten, 4 Finals

Maurice Schmidt tritt nach dem Säbel-Wettbewerb auch mit dem Degen in der Kategorie A an. Bei der Europameisterschaft holte der Fechter vom SV Böblingen die Bronzemedaille. Platz drei wird im Grand Palais um 19.05 Uhr ausgefochten, um Gold geht es um 20.50 Uhr.

Ab 9.30 Uhr - Reiten, Dressur, Team

Am Schloss Versailles steht die einzige Team-Entscheidung der Paralympics auf dem Programm. Die Equipe von Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer will bei der Medaillenvergabe im Grand Prix Special ein Wörtchen mitreden. Nominiert sind Isabell Nowak mit Siracusa, Heidemarie Dresing mit Dooloop, Regine Mispelkamp mit Highlander Delight's und Anna-Lena Niehues mit Quimbaya.

Ab 9.30 Uhr - Schwimmen, 15 Finals

Am vorletzten Tag der Schwimmwettbewerbe stehen 15 Finals auf dem Programm. Das deutsche Team hofft auf mindestens drei Endlaufteilnahmen: Malte Braunschweig will über 100 m Schmetterling (S9/18.35 Uhr) sein Tokio-Ergebnis (8.) toppen. Vize-Europameister Josia Topf liebäugelt über 50 m Freistil (S3/19.33 Uhr) mit seiner ersten Paralympics-Medaille. Und Tanja Scholz will ihrem WM-Gold über 50 m Freistil (S4/20.03 Uhr) einen weiteren Titel hinzufügen.

Ab 10 Uhr - Leichtathletik, 16 Finals

Drittletzter Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe im Stade de France. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Prothesen-Läufer Johannes Floors. Der mehrfache Weltmeister und Tokio-Sieger gilt über die 400 m in der Startklasse T62 erneut als Topfavorit (19.33 Uhr). Medaillenchancen rechnen sich auch Irmgard Bensusan im 100-m-Sprint (T64/19.14 Uhr) und die die 4x100-m-Universalstaffel (offene Klasse/20.42 Uhr) aus.

Ab 10.00 Uhr - Judo, 5 Finals

Das sechsköpfige deutsche Team rechnet sich am zweiten Tag der Judo-Wettbewerbe in der Champ-de-Mars-Arena Medaillenchancen aus. Der erblindete Lennart Sass vom Rendsburger TSV will gleich bei seinem Gebüt in der Klasse J1 (-73 kg) aufs Treppchen. Um die Medaillen geht es ab 16.00 Uhr.

Bei den Frauen will Ramona Brussig ihre Paralympics-Sammlung von je zweimal Gold und Silber erweitern. Die sehbehinderte Judoka vom PSV Schwerin tritt in der Klasse J2 (-57kg) an. Um die Medaillen wird ab 16.00 Uhr gekämpft.

Ab 10.00 Uhr - Tischtennis, 5 Finals

Um 18.00 Uhr geht es in der der sitzenden Klasse 1-2 der Frauen um Gold. Hat es Ausnahmetalent Jana Spegel ins Finale geschafft?

Das zweite Eisen im Feuer ist Björn Schnake. Der erfahrene Tischtennisspieler vom TSV Thiede holte in Tokio Bronze mit der Mannschaft. Nun will er im Einzel nach einer Medaille greifen. Die Halbfinals in der sitzenden Startklasse 7 beginnen um 10.00 Uhr, das Finale ist für 19.15 Uhr angesetzt.

Ab 12.00 Uhr - Rollstuhltennis, 2 Finals

In Roland Garros werden weitere Medaillen im Rollstuhltennis vergeben. Die Männer-Doppel spielen ebenso um Gold und Bronze wie die Frauen im Einzel.

Ab 15 Uhr - Sitzvolleyball, Spiel um Platz 3 und Finale (M)

Im Sitzvolleyball-Turnier der Männer geht es um die Medaillen. Das Spiel um Platz drei beginnt um 15.00 Uhr, das Finale um 19.30 Uhr. Sind die deutschen Männer um Kapitän Jürgen Schrapp noch dabei?

Ab 16 Uhr - Rollstuhlbasketball, Halbfinals (F)

Die Rollstuhlbasketballerinnen ermitteln die Endspiel-Teilnehmer. Das erste Halbfinale in der Bercy-Arena beginnt um 16.00 Uhr, das zweite um 21.30 Uhr.