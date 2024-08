Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Freitag, 30. August Stand: 27.08.2024 12:16 Uhr

Was wird am Freitag, 30. August wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

42 Entscheidungen

Ab 9.30 Uhr - Schwimmen, 14 Finals

In der Arena La Defense fallen die nächsten 14 von insgesamt 141 Entscheidungen. In Gina Böttcher und Tanja Scholz hat das deutsche Team in der Startklasse S5 über 100 m Freistil gleich zwei Eisen im Feuer. Erreichen sie das Finale um 17.37 Uhr? Auch Verena Schott (SM6) könnte über 200 m Lagen in die den Kampf um die Medaillen (18.00 Uhr) eingreifen.

Ab 10.00 Uhr - Leichtathletik, 14 Finals

Im Stade de France fallen die ersten 14 Leichtathletik-Entscheidungen. Unter anderen geht Sprinterin Isabelle Foerder über 100 m an den Start (T35/Finale um 13.09 Uhr) - es ist bereits die sechste Paralympics-Teilnahme für die Frau vom HSC Erfurt. Der Wolfsburger Phil Grolla (T47/100 m) ist erstmals dabei und will ins Finale (19.30 Uhr). Auch die 18 Jahre alte Jule Roß von Bayer Leverkusen feiert ihr Debüt - im Vorlauf über 400 m (T47/20.14 Uhr).

Ab 11.15 Uhr - Schießen, 3 Finals

Tobias Meyer ist der einzige Pistolenschütze im deutschen Team. In Tokio schaffte er es nicht ins Finale mit der Luftpistole. Gelingt dem Athlet von der SG Rimpar dieses Mal der Sprung unter die besten Acht? Das Finale wird ab 14 Uhr ausgeschossen.

16.00 Uhr - Rollstuhlbasketball, Vorrunde: Deutschland - USA (F)

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen bestreiten ihr erstes Gruppenspiel. Mit den Gegnerinnen verbinden sich unangenehme Erinnerungen: In Tokio ging das Spiel um Bronze gegen die USA mit 51:64 verloren.

17.30 Uhr - Rollstuhlrugby, Vorrunde: Deutschland - Kanada

Nach dem Auftakt gegen Japan wartet auf das deutsche Team der nächste Brocken: Kanada gilt als Mutterland der Sportart Rollstuhlrugby. Gegen den Weltranglistenfünften ist das Team von Cheftrainer Christoph Werner erneut klarer Außenseiter.

18.00 Uhr - Sitzvolleyball, Vorrunde: Deutschland - Brasilien (M)

Bei den Paralympics in Tokio hatten die deutschen Sitzvolleyballer das Halbfinale verpasst, trotz eines 3:1-Sieges gegen den späteren Viertplatzierten Brasilien. Dieses Mal soll gegen die Südamerikaner der Grundstock für einen Medaillengewinn gelegt werden - das hat Trainer Christoph Herzog als Ziel für Paris ausgegeben. Zuletzt gab es eine Medaille im Sitzvolleyball mit Bronze bei den Spielen 2012 in London.

20.00 Uhr - Tischtennis, 2 Finals

In Tokio schieden Stephanie Grebe und Juliane Wolf im Doppel im Viertelfinale aus. Dieses Mal wollen sie es in der Startklasse WD14 ins Endspiel (20.00 Uhr) schaffen.