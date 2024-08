Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Donnerstag, 5. September Stand: 27.08.2024 12:18 Uhr

Was wird am Donnerstag, 5. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

64 Entscheidungen

Ab 9.30 Uhr - Radsport, Straße, 6 Finals

In Clichy-sous-Bois fallen sechs weitere Entscheidungen. Zwei deutsche Athletinnen könnten in den Handbike-Straßenrennen in den Kampf um die Medaillen eingreifen: Andrea Eskau (H5) und Annika Zeyen-Giles (H1-4), die in Tokio Silber holte.

Ab 9.30 Uhr - Schießen, Mixed, Freies Gewehr

Im Mixed-Wettbewerb mit dem Freien Gewehr (50 m) treten in der Klasse SH2 Natascha Hiltrop und Cliff Junker an. Die Qualifikation beginnt um 9.30 Uhr, das Finale um 11.45 Uhr.

Ab 10.00 Uhr - Leichtathletik, 19 Finals

Im Stade de France geht es am Vormittag unter anderem um die Medaillen im Weitsprung/T38 der Frauen (10.04 Uhr). Deutschland hat zwei junge Athletinnen am Start: Nele Moos (22) von Bayer Leverkusen und die erst 17 Jahre alte Friederike Brose vom Brandenburgischen Präventions- und Rehabilitationssportverein, die ihr Paralympics-Debüt feiert.

Am Abend stehen die Sprinter im Blickpunkt. Medaillenambitionen über 100 m hegen Katrin Müller-Rottgardt und ihr Guide Noel Fiener (T12/19.17 Uhr) und Marcel Böttger mit seinem Begleitläufer Alexander Kosenkow (T11/19.08 Uhr). Böttger und Kosenkow wollen unter allen Umständen ein Missgeschick wie in Tokio vermeiden, als sich im Vorlauf das Verbindungsband kurz vor der Ziellinie löste und das Duo disqualifiziert wurde.

Ab 10.00 Uhr - Tischtennis, Einzel, 5 Finals

In einem Tischtennis-Krimi musste sich Thomas Schmidberger in Tokio im Finale der sitzenden Klasse 3 dem Chinesen Panfeng Feng geschlagen geben. Nun nimmt der 32-Jährige von Borussia Düsseldorf einen neuen Anlauf auf Gold. Auch Thomas Brüchle, der mit Schmidberger in Tokio Silber im Mannschaftswettbewerb holte, geht auf Medaillenjagd. Die Halbfinals sind für 10.00 und 11.00 Uhr angesetzt, um 18.00 Uhr steigt das Finale.

Ins Halbfinale der sitzenden Klasse 1-2 (12.00 Uhr) möchte Jana Spegel bei ihrem Paralympics-Debüt. Die 21 Jahre alte Medizintechnik-Studentin vom Traditionsverein TTC Frickenhausen gilt als Ausnahmetalent. Sie hat sich in nur vier Jahren bis zur Paralympics-Teilnahme hochgearbeitet. Im vergangenen Jahr gewann sie Silber bei der Europameisterschaft.

Ab 10.30 Uhr - Boccia, Mixed, 3 Finals

Im Boccia fallen drei Entscheidungen im Mixed. Ab 10.30 Uhr geht es um Bronze, ab 17.00 Uhr jeweils um Gold.

Ab 12.00 Uhr - Rollstuhltennis, 2 Finals

In Roland Garros werden die Medaillen im Damen-Doppel und in der Quad-Klasse im Einzel vergeben. In der Quad-Klasse dürfen nur Athleten teilnehmen, die an mindestens drei Extremitäten eingeschränkt sind. Im Einzel spielen die Männer die Halbfinals aus.

Ab 12.00 Uhr - Sitzvolleyball, Halbfinals (F+M)

Bei den Sitzvolleyball-Turnieren geht es in die entscheidende Phase. In der North Paris Arena werden die Halbfinals bei Männern (12.00 Uhr/14.00 Uhr) und Frauen (18.00 Uhr/20.00 Uhr) ausgespielt. Ist ein deutsches Team unter den letzten Vier?

Ab 16.00 Uhr - Rollstuhlbasketball, Halbfinals (M)

Im Rollstuhl-Basketball-Turnier der Männer werden die beiden Endspielteilnehmer gesucht. Die Halbfinals in der Bercy-Arena beginnen um 16.00 Uhr und um 21.30 Uhr.

Ab 17.30 Uhr - Schwimmen, 13 Finals

Gold-Alarm in der La Defense-Arena! Für das deutsche Schwimm-Team sind zwei Paralympics-Sieger von Tokio am Start. Taliso Engel stellte Anfang Juni noch zwei Weltrekorde in der Klasse SB13 (sehbehindert) auf. Über 100 m Brust geht er als Topfavorit ins Finale (19.03 Uhr). Schafft es der 17-jährige Philipp Hebmüller bei seinem Debüt ebenfalls in den Endlauf?

Das 100-Meter-Brustschwimmen ist auch die Paradedisziplin von Elena Krawzow. Seit 2019 ist sie Weltrekordhalterin, 2021 holte sie in Tokio Gold, danach bremste sie ein Hirntumor aus. Nun hat sie sich zurückgekämpft und will ihren Erfolg in der Klasse SB12 (19.29 Uhr) wiederholen. Im vergangenen Jahr wurde sie zum dritten Mal Weltmeisterin.

Ab 17.45 Uhr - Goalball, Finals

Im Goalball spielen die Frauen (17.45 Uhr) und Männer (19.30 Uhr) um Gold. Wer folgt auf die Tokio-Sieger Türkei und Brasilien? Deutsche Teams hatten sich nicht qualifiziert.