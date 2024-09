Para-Badminton Bronze! Publikumsliebling Wandschneider schreibt Geschichte Stand: 02.09.2024 11:12 Uhr

Als erster deutscher Athlet hat Thomas Wandschneider eine Paralympics-Medaille im Badminton gewonnen. In einer eindrucksvolle Partie sicherte sich der 60-Jährige Bronze.

Von Martin Bromber

Thomas Wandschneider ist der erste deutsche Medaillengewinner im Para-Badminton. Der 60-Jährige gewann das Spiel um Platz drei gegen den 47-jährigen Südkoreaner Jaegun Jeong. Nach knapp einer Stunde stand es am Montag (02.09.2024) in Paris 2:0 (26:24, 21:11) für den Deutschen.

Schon bei Wandschneiders Vorstellung brandete in der Arena Porte de la Chapelle großer Applaus auf. Mit seinen spektakulären und mitreißenden Matches der vergangenen Tage ist der Deutsche zum Publikumsliebling geworden. Sichtlich angetan von der Atmosphäre erwiderte Wandschneider den Beifall des Publikums.

Wandschneider kam deutlich besser in die Partie als bei seiner deutlichen Halbfinal-Niederlage vom Vortag und fand schnell zu seinem Spiel. In einem ausgeglichenen ersten Satz konnte sich zunächst keiner der beiden Spieler einen Vorsprung erspielen. Wandschneider versuchte gegen Ende des Satzes, den Südkoreaner früher zu attackieren und nicht so viele lange Bälle zu spielen. Dies führte allerdings zu einigen Fehlern und so geriet Wandschneider zunächst 14:18 in Rückstand. Nach einer Sechs-Punkte Serie kam er zurück und zeigte ein ums andere Mal seine Siegerfaust.

In einer packende Schlussphase ging es zunächst hin und her, ehe der Deutsche nach 36 Minuten den ersten Satz für sich entschied (26:23).

Wandschneider dominant

Im zweiten Satz machte Wandschneider da weiter, wo er im ersten aufgehört hatte. Mit sehr konzentrierten und präzisen Bällen hielt er den Südkoreaner immer in Bewegung und wartete geduldig auf seine Chance. So konnte sich Wandschneider zwischenzeitlich auf 9:5 absetzen.

Wandschneider lässt nichts anbrennen

Der 60-Jährige animierte nach der Satzpause noch einmal das Publikum und konnte unter lauten "Thomas, Thomas"-Rufen seinen Vorsprung ausbauen (14:8). Wandschneider blieb konzentriert und entschied auch den zweiten Satz für sich (21:11).