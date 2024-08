Enttäuschende Bilanz bei Olympia Wieder keine Medaille für die deutschen Sportschützen Stand: 05.08.2024 18:43 Uhr

Die Wettbewerbe im Sportschießen bei den Olympischen Spielen in Paris sind Geschichte. Die letzte Goldmedaille gewann am Montag (05.08.2024) Italien im Mixed-Wettbewerb im Skeet. Deutschland ging in den insgesamt 15 Entscheidungen leer aus.

Am letzten Wettkampftag im Schießzentrum in Chateauroux war Florian Peter (Offenbach) ganz nah dran, die Bilanz des Deutschen Schützenbundes (DSB) noch aufzupolieren. Nach einem spannenden Finale mit der Schnellfeuerpistole musste sich der 24-Jährige aber mit dem vierten Platz zufriedengeben. Peter verlor das Stechen um eine Medaille gegen den chinesischen Team-Weltmeister Wang Xinjie und beendete den Wettkampf mit 20 Treffern.

Den Olympiasieg sicherte sich Weltmeister Li Yuehong aus China mit 32 Treffern vor dem Südkoreaner Yeongjae Cho (25). Christian Reitz, Gold-Gewinner in Rio 2016, war in der Qualifikation ausgeschieden (Platz 23).

Ernüchterndes Ergebnis wie in Tokio

Im Mixed-Teamwettbewerb im Skeet, also im Wurfscheibenschießen, setzte sich später Italien vor den USA und China durch. Nele Wißmer (Schale) und, Sven Korte (Ibbenbüren) hatten als deutsches Duo die Medaillen-Entscheidung verpasst. Sie belegten am Ende Rang zehn.

Finalteilnahmen und Top-10-Platzierungen sind somit das, was für den DSB nach den 15 Entscheidungen im Sportschießen bei den Spielen in Paris in der Bilanz steht. Auch in Tokio vor drei Jahren hatten die deutschen Sportschützen keine Medaille gewonnen.

DSB-Sportdirektor: Beim nächsten Mal besser machen

"Wir hatten große Hoffnungen und sind auch mit einer starken Mannschaft angereist. Die Voraussetzungen mit Weltranglistenpositionen oder auch WM- und EM-Erfolgen waren hervorragend. Alle haben nachgewiesen, dass sie unter Druck bestehen können. Von daher ist das Ergebnis sicherlich enttäuschend, das muss man leider so konstatieren", sagte DSB-Sportdirektor Thomas Abel in seiner Bilanz. "In letzter Konsequenz fehlte uns das letzte Quäntchen Glück, das hat sich durch fast alle Wettbewerbe gezogen."

Nun werde gründlich analysiert, woran es gelegen habe, dass die Leistungsträger "es nicht hinbekommen haben". Mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles wolle man es auf jeden Fall besser machen als in Paris.

Zufrieden mit Abschneiden im Bogenschießen

Positiv bewertete Abel hingegen die deutsche Bilanz im Bogenschießen, wo es Entscheidungen um fünf Goldmedaillen gab. Im Mixed-Wettbewerb gewannen Michelle Kroppen und Florian Unruh Silber. "Das Abschneiden im Bogensport war so, wie wir es uns erhofft haben mit einer Medaille. Die Erfolge mit Platz vier im Einzel der Männer durch Unruh und Platz sechs im Mannschaftswettbewerb der Frauen waren auch ein sehr gutes Ergebnis. Klar wünscht man sich immer mehr, aber damit können wir sehr zufrieden sein."

Die Bilanz der DSB-Athleten in Paris 2024

Bogen:

Einzel Frauen: 9. Platz Michelle Kroppen, 17. Platz Charline Schwarz, 33. Platz Katharina Bauer

Einzel Männer: 4. Platz Florian Unruh

Team Frauen: 6. Platz Katharina Bauer/Michelle Kroppen/Charline Schwarz

Mixed: 2. Platz Michelle Kroppen/Florian Unruh

Pistole:

Luftpistole Einzel Männer: 5. Platz Christian Reitz, 6. Platz Robin Walter

Luftpistole Einzel Frauen: 20. Platz Doreen Vennekamp, 30. Platz Josefin Eder

Luftpistole Mixed: 6. Platz Josefin Eder/Christian Reitz, 9. Platz Doreen Vennekamp/Robin Walter

Sportpistole: 13. Platz Doreen Vennekamp, 36. Platz Josefin Eder

Schnellfeuerpistole: 4. Platz Florian Peter, 23. Platz Christian Reitz

Gewehr

Luftgewehr Einzel Frauen: 19. Platz Anna Janßen, 25. Platz Lisa Müller

Luftgewehr Einzel Männer: 14. Platz Maximilian Ulbrich

Luftgewehr Mixed: 4. Platz Anna Janßen/Maximilian Ulbrich

KK-Dreistellungskampf Frauen: 9. Platz Jolyn Beer, 11. Platz Anna Janßen

KK-Dreistellungskampf Männer: 17. Platz Maximilian Ulbrich

Flinte

Trap Einzel Frauen: 11. Platz Kathrin Murche

Skeet Einzel Frauen: 8. Platz Nele Wißmer, 17. Platz Nadine Messerschmidt

Skeet Einzel Männer: 8. Platz Sven Korte

Skeet Mixed: 10. Platz Sven Korte/Nele Wißmer