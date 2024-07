Judo in Paris Wandtke und Starke starten erfolgreich ins olympische Turnier Stand: 29.07.2024 11:06 Uhr

Siege zum Auftakt für Igor Wandtke und Pauline Starke: Die deutschen Judokas haben am Montag (29.07.2024) ihre ersten Kämpfe gewonnen und sind in die zweite Runde eingezogen.

Wandtke bekam es in seinem ersten Kampf mit Roldeney de Oliveira aus Sao Tome und Principe zu tun. Der vierfache deutsche Meister, der in der Klasse bis 73 Kilogramm antritt und in der Weltrangliste knapp 300 Plätze vor seinem afrikanischen Kontrahenten liegt, musste sich zunächst auf die etwas unkonventionelle Kampfmethode von de Oliveira einstellen. Mit einer Fußtechnik holte er den ersten Punkt (Waza-Ari) und konnte seinen Gegner schließlich per Haltegriff und Ippon bezwingen. Im zweiten Kampf bekommt er es später am Tag mit dem Kanadier Arthur Margelidon zu tun.

Auch Starke startet in Turnier

Ebenfalls auf die Matte in der Arena Champ-de-Mars ging Pauline Starke in der Klasse bis 57 Kilogramm. Sie bekam es zum Auftakt mit der Niederländerin Julie Beurskens zu tun. Die 26-Jährige aus Hannover begann offensiv, verletzte sich aber dabei am Finger. Mit einem Pflaster ging es weiter, doch weil Starke weiter blutete, musste sie den Verband neu anlegen. Das brachte sie jedoch nicht aus der Ruhe. Mit einer Waza-Ari-Wertung ging sie in Führung, doch Beurskens konnte mit einem Schulterwurf kontern. Nach einer dritten Strafe gegen die Niederländerin zog sie schließlich in die nächste Runde ein. Dort trifft sie auf Enkhriilen Lkhagvatogoo.