Video: Eisschnelllauf: 3000m Finale (F) - der Wettkampf in voller Länge

Sportschau. . 01:30:37 Std. . Das Erste.

Bei Olympia in Peking geht es in der ersten Medaillen-Entscheidung im Eisschnelllauf der Frauen über 3000 Meter. Der erste Wettkampf in Claudia Pechsteins achten Winterspielen in voller Länge. | video