Olympische Spiele US-Team scheitert krachend im 3x3-Basketball Stand: 04.08.2024 20:43 Uhr

Die USA gelten mit der NBA als Maß der Dinge im Basketball. Auf die 3x3-Variante trifft das allerdings nicht zu, dort verpassten die Amerikaner am Sonntag (04.08.2024) die K.o.-Phase mit einer peinlichen Pleite.

Das US-Team ging im Do-or-die-Spiel gegen die Niederlande komplett unter. Mit einem Sieg wäre der Einzug in die Play-In-Duelle sicher gewesen, doch den Weltranglisten-Zweiten gelang gar nichts. Lediglich sechs Pünktchen hatten sie am Ende auf dem Scoreboard stehen. Die Niederländer stattdessen machten mit dem 21. Punkt dreieinhalb Minuten vor dem Ende die Schmach perfekt und sorgten so für das vorzeitige Ende der Partie. Damit sicherten sie sich zudem einen Platz im Halbfinale. Dort trifft Oranje auf den Sieger des Play-Ins zwischen Litauen und Serbien. Die USA dagegen schied als Siebter der Achtergruppe vorzeitig aus.

Lettland, das 2021 in Tokio die Premiere des Wettbewerbs gewinnen konnte, ging als souveräner Vorrundensieger mit sieben Siegen aus sieben Spielen ebenfalls direkt in die Vorschlussrunde. Für den erneuten Finaleinzug muss der Sieger aus dem Aufeinandertreffen von Serbien und Gastgeber Frankreich bezwungen werden.

Deutsche Frauen können Geschichte schreiben

Ebenfalls überzeugend ins Halbfinale hatten es am Tag zuvor die deutschen 3x3-Frauen geschafft. Nach nur einer Niederlage in Vorrunde haben sie sich zu einem echten Favoriten gemausert und müssen für den Traum von einer Medaille noch eins der nächsten beiden Spiele gewinnen. Für den Finaleinzug und damit das sichere Edelmetall muss erneut Kanada geschlagen werden. In der Gruppe hieß es 19:15 aus Sicht des deutschen Teams.