Beachvolleyball Tillmann/Müller schmettern sich zum ersten Sieg Stand: 28.07.2024 14:05 Uhr

Das deutsche Top-Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann hat einen starken Auftakt im Beachvolleyball hingelegt. Die zweifachen Deutschen Meisterinnen besiegten das französische Duo Aline Chamereau/Clemence Vieira klar in nur 39 Minuten mit 2:0 (21:14, 21:12).

Gegen die französischen Außenseiterinnen aus Toulouse begann das deutsche Duo etwas verhalten und musste sich sichtlich auf die stimmungsvolle Kulisse am Fuß des Eiffelturms einstellen. Zudem war das Publikum natürlich auf Seiten der Lokalmatadorinnen - das einheimische Duo hielt bis zum 6:6 erst einmal gut mit.

Tillmann glänzt mit Spielübersicht

Mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich aber das deutsche Top-Duo, das sowohl 2022 wie auch 2023 die Deutsche Meisterschaft in Timmendorf für sich entschieden hatte. Über 9:6 und 12:7 zogen Tillmann/Müller auf 19:13 davon. Vor allem die Spielübersicht der routinierten Tillmann zahlte sich hier aus. Die 33-jährige Abwehrspezialistin las das Spiel der Gegnerinnen ausgezeichnet und bereitete zahlreich Punkte klasse vor.

Die zehn Jahre jüngere Müller war es dann, die beim Stand von 20:14 den ersten Satzball des deutschen Duos mit ihrer Blockstärke vorbereitete, indem sie einen zu langen Angriffsschlag der Französin Vieira provozierte.

Müller/Tillmann immer souverän

Ein ähnliches Bild brachte der zweite Satz: Gegen die Französinnen, die in der Weltrangliste nur auf Rang 31 geführt werden, hatte das deutsche Duo kaum echte Probleme. Immer, wenn es etwas eng wurde, zogen die beiden Deutschen an und setzten sich punktemäßig etwas ab. Über 5:5, 8:5 und 13:8 und 18:11 bot sich beim Stand von 20:11 der erste Matchball.

Den ersten konnten die Französinnen noch abwehren, beim zweiten waren sie dann aber chancenlos. Svenja Müller verwandelte den gestellten Ball von Cinja Tillmann mit einem Ball die Linie herunter zum 21:12. Und damit stand der standesgemäße 2:0-Sieg gegen die Außenseiterinnen fest.

Noch gegen USA und Tschechien

Müller und Tillmann, die WM-Dritten von 2022 gehören in Paris zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. Zuletzt hatte das in Hamburg trainierende Paar das Elite-Turnier der Beach Pro Series in Wien gewonnen. Weitere Gegnerinnen in der Gruppe sind die amerikanischen Weltmeisterinnen Kelly Cheng/Sara Hughes und die Tschechinnen Barbora Hermannová/Marie-Sára ŠStochlova.