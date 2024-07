Kanuslalom Tasiadis rauscht ins Canadier-Finale Stand: 29.07.2024 16:02 Uhr

Sideris Tasiadis hat das Finale im Kanuslalom erreicht. Der Augsburger blieb am Montag im Halbfinale fehlerfrei – und geht am Abend auf Medaillenjagd.

Als Zehnter ging Tasiadis am Nachmittag im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne an den Start und wusste schon am Ende seiner rauschenden Fahrt, dass er am Abend noch einmal in seinen Canadier steigen wird.

Fehlerfrei auf Platz eins

Tasiadis lieferte ein fehlerfreies Rennen, kam nach 96,74 Sekunden ins Ziel und setzte sich an die Spitze des Tableaus. Weil nur noch sechs Fahrer nach ihm ins Wasser gingen war klar, dass er aus den ersten Zwölf nicht mehr zu verdrängen war.

Am Ende reichte es für den 34-Jährigen zu Rang drei. Lediglich der Franzose Nicolas Gestin (93,12 Sekunden) und der Spanier Miquel Trave (96,69) waren noch schneller als Tasiadis.

Funks Medaillentraum platzt im Finale

Bereits am Sonntag war Ricarda Funk im Kajak-Einer auf Medaillenjagd, verpasste eine Top-Platzierung aber unglücklich. Die 32 Jahre alte Kanutin vom KSV Bad Kreuznach ging nach einer starken Leistung im Halbfinale als Favoritin in das Entscheidungsrennen, patzte dort aber kurz vor dem Ende. Die Titelverteidigerin fuhr an Tor Nummer 20 vorbei, mit der fälligen Zetistrafe von 50 Sekunden war der Medaillentraum geplatzt.

"Ich habe die Aufgabe mental eigentlich ganz gut gemeistert, und deswegen ärgere ich mich einfach nur brutal, dass ich im letzten Streckenabschnitt so extrem auf Risiko gegangen bin und meinen Lauf einfach weggeschmissen habe", sagte Funk im Anschluss im Sportschau-Interview mit Tränen in den Augen.