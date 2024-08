Fußball bei Olympia Spanien und Marokko machen erstes Halbfinale perfekt Stand: 02.08.2024 20:07 Uhr

Beim olympischen Fußballturnier der Männer steht das erste Halbfinale fest. Spanien zog mit einem 3:0-Sieg gegen Japan in die Runde der letzten vier ein und trifft dort am Montagabend auf Marokko. Die Nordafrikaner schlugen im Viertelfinale die USA.

Spanien ohne Probleme gegen zuvor starke Japaner

Der Halbfinaleinzug der Spanier kann dabei getrost als höchst verdient bezeichnet werden. So gewannen die Spanier ihr Viertelfinale gegen Japan klar und ungefährdet mit 3:0 (1:0), obwohl die Japaner selbst die Gruppenphase zuvor mit drei Siegen und ohne ein einziges Gegentor beendet hatten.

Am Freitag brachte Fermin Lopez (11.) vom FC Barcelona die Spanier in Führung. Der vermeintliche Ausgleich durch den Japaner Mao Hosoya (40.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht, ehe erneut Lopez (73.) Mitte der zweiten Halbzeit für den zweiten Treffer des Spiels sorgte und Spaniens Führung so auf 2:0 ausbaute. Abel Ruiz (86.) erhöhte kurz vor Schluss erneut und stellte so den 3:0-Endstand her.

Marokko dominiert gegen die USA

Bereits früher am Freitag ließ auch die Auswahl aus Marokko keinerlei Zweifel an ihrer Qualität und gewann ihr Viertelfinale gegen die USA klar mit 4:0 (1:0). Die Mannschaft um Anführer und Fan-Liebling Achraf Hakimi von Paris St. Germain machte von Beginn an viel Druck gegen ihre Kontrahenten aus den USA und belohnten sich – allen voran in der zweiten Halbzeit – auch mit Toren.

Nach einem Foul von Nathan Harriel bekam Marokko allerdings bereits Mitte der ersten Halbzeit einen Elfmeter, den Soufinae Rahimi präzise zum 1:0 ins Tor setzte (29. Minute). In der zweiten Halbzeit spielten sich die Marokkaner dann teilweise in einen echten Rausch und erhöhten dabei zwischen den Minuten 60 und 70 gleich doppelt: Ilias Akhomach machte den Anfang und stellte in der 63. Minute auf 2:0, ehe Hakimi in der 70. das 3:0 nachlegte. Mit einem zweiten marokkanischen Elfmeter machte El Mehdi Maouhoub den 4:0-Endstand perfekt.

Zweites Halbfinale steht noch nicht fest

Welche beiden Mannschaften am Montag im anderen olympischen Halbfinale aufeinandertreffen, entscheidet sich im Laufe des Freitagabends. In den beiden noch nicht beendeten bzw. gestarteten Viertelfinalspielen trifft Ägypten auf Paraguay und Gastgeber Frankreich auf Argentinien.