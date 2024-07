Handball Spanien startet erfolgreich gegen Slowenien - Ägypten schlägt Ungarn Stand: 27.07.2024 11:25 Uhr

Zum Start ins Handballturnier der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris hat Spanien am Samstag (27.07.2024) einen Sieg gegen Slowenien eingefahren. Ägypten gewann gegen Ungarn. Am Abend spielt Deutschland gegen Schweden.

In Vorrundengruppe A sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung. Vier Tore in Folge in der Schlussphase sorgten dafür, dass zur Pause überraschend das Außenseiter-Team aus Slowenien mit 11:8 in Führung lag.

Nach dem Seitenwechsel lief es dann viel besser für die Iberer. Sie gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Schlussphase und gewannen am Ende mit 25:22. Bester Werfer bei den Spaniern war Aleix Gomez vom FC Barcelona, der sieben Tore erzielte. Kroatien und Japan treffen um 14 Uhr aufeinander.

Deutschland am Abend gegen Schweden

In Gruppe A spielt auch die deutsche Mannschaft. Sie bestreitet ihre Auftaktpartie ab 19 Uhr gegen Schweden - den wohl schwersten Gegner in der Gruppenphase. Die weiteren Partien folgen gegen Japan (29.07.2024, 9 Uhr), Kroatien (31.07.2024, 11 Uhr), Spanien (02.08.2024, 16 Uhr) und Slowenien (04.08.2024, 14 Uhr).

Um im Viertelfinale möglichen Duellen mit Titelverteidiger und Europameister Frankreich sowie Weltmeister Dänemark aus dem Weg zu gehen, gilt es, in der Vorrundengruppe die ersten beiden Plätze anzupeilen. Sonst könnte das Olympia-Turnier bereits früher zu Ende sein für die DHB-Auswahl, als ihr lieb ist.

Favorit Frankreich in Gruppe B

Topfavorit auf den Titel sind die französischen Gastgeber. Sie bestreiten in Gruppe B ihr Auftaktspiel um 21 Uhr gegen Dänemark. Ägypten besiegte in dieser Gruppe am Samstag Ungarn nach einem engen Spielverlauf mit 35:32. Um 16 Uhr beginnt die Partie Norwegen gegen Argentinien. Die ersten vier Teams aus den beiden Sechsergruppen kommen ins Viertelfinale.