Kanuslalom Ricarda Funk paddelt mit schnellster Zeit ins Kajak-Finale Stand: 28.07.2024 16:35 Uhr

Die Kanutin Ricarda Funk hat bei den Olympischen Spielen wie erwartet das Finale im Kajak Einer erreicht. Im Halbfinale fuhr die Titelverteidigerin im Wildwasserkanal von Vaires-sur-Marne die schnellste Zeit.

Nach dem problemlos gemeisterten Vorlauf am Vortag bestand für Funk am Sonntag (28.07.2024) die Aufgabe im Halbfinale darin, auf der Strecke mit den 23 gesetzten Toren unter die besten Zwölf im 22-köpfigen Starterfeld zu fahren. Das gelang der 32 Jahre alten Kanutin vom KSV Bad Kreuznach mühelos. Trotz zwei Strafsekunden wegen einer Torberührung hatte die Deutsche in der Endabrechnung die schnellste Zeit erzielt: In brutto 99,31 Sekunden lag sie 53 Hundertstel vor der zweitschnellsten Klaudia Zwolinska aus Polen.

Keine Frage: Ins Finale geht Funk als heißeste Kandidatin für Gold. Viel Zeit zur Vorbereitung darauf bleibt der Sportsoldatin nicht mehr: es beginnt um 17.45 Uhr (im Livestream auf sportschau.de).

Tasiadis am Montag im Canadier am Start

Im Männer-Wettbewerb im Canadier Einer hofft der Deutsche Kanu-Verband (DKV) am Montag auf einen Erfolg von Sideris Tasiadis, der zum vierten Mal an Olympischen Spielen teilnimmt. Der Augsburger hatte am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele den Vorlauf überstanden. Auch für ihn ist das Ziel, über das Halbfinale in den Endlauf einzuziehen - und dort eine Medaille zu gewinnen. Und ebenso wie Funk weiß der 34-Jährige, wie das geht: 2012 in London gewann er Silber, vor drei Jahren in Tokio Bronze. Im Vorfeld der Spiele in Paris formulierte Tasiadis, der Weltmeister von 2022, seine Goldambitionen: "Ich war immer nah dran."

Kajak-Cross: Olympische Neuheit im Kanuslalom

Für die Wildwasser-Kanuten gehen die Olympischen Spiele in Paris länger als bei den vorherigen Ausgaben. Neben den jeweiligen Entscheidungen im Kajak und Canadier gibt es auch erstmals den Kajak-Cross. Dabei gehen vier Athleten gleichzeitig an den Start. Die Entscheidungen in dieser neuen Disziplin, die für noch mehr Spektakel im Wasserkanal sorgen soll, fallen am 5. August.