Canadier-Einer Jahn und Jakob verpassen direkten Halbfinaleinzug Stand: 08.08.2024 11:13 Uhr

Im Canadier-Einer der Frauen haben Lisa Jahn und Maike Jakob den direkten Sprung ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen verpasst. Die deutschen Kajak-Vierer der Frauen und Männer peilen am Nachmittag eine Medaille an.

Jahn legte in ihrem Vorlauf über 200 Meter am Donnerstag (08.08.2024) zwar gut los, musste kurz vor dem Ziel aber die polnische Europameisterin Dorota Borowska und Valdenice Conceicao do Nascimento aus Brasilien vorbeiziehen lassen. Die 30-Jährige kann sich aber noch über das Viertelfinale für die Vorschlussrunde qualifizieren. Im Canadier-Zweier mit Hedi Kliemke hatte Jahn am Dienstag die nächste Runde knapp verpasst.

Kurz darauf musste sich auch Jakob bei ihrem Olympiadebüt wie erwartet geschlagen geben. Die 18-Jährige kam in ihrem Lauf als Letzte ins Ziel und muss ebenfalls den Umweg übers Viertelfinale nehmen. Jakob war erst kurzfristig ins deutsche Aufgebot gerückt, nachdem der Deutsche Kanu-Verband (DKV) entschieden hatte, einen der sechs errungenen Kajak-Quotenplätze zum Canadier zu verschieben.

Deutsche Kajak-Vierer peilen Medaille an

Am Donnerstag stehen insgesamt drei Medaillenentscheidungen an. Während der deutsche Kajak-Vierer der Frauen nach einer starken Vorstellung im Vorlauf bereits im Finale steht, treten die Männer zunächst noch im Halbfinale ein.

Der Vierer mit Tom Liebscher-Lucz, Max Rendschmidt, Max Lemke und Jakob Schopf hatte im vergangenen Jahr WM-Gold gewonnen. 2021 sicherten sich Liebscher-Lucz, Rendschmidt und Lemke gemeinsam mit dem mittlerweile zurückgetretenen Ronald Rauhe Gold in Tokio.

Auch das Weltmeister-Duo Peter Kretschmer und Tim Hecker muss im Canadier-Zweier zunächst im Halbfinale ran, ehe die Medaillen vergeben werden.