Olympia 2026

Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina: Weniger Gigantismus, mehr Nachhaltigkeit

Stand: 20.02.2022, 14:44 Uhr

Olympia 2022 in Peking ist Geschichte. 2026 werden die Winterspiele wieder in Europa stattfinden. In Mailand und Cortina d'Ampezzo soll dann vor allem auf Nachhaltigkeit gesetzt werden.