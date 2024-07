Judo bei den Olympischen Spielen Mitfavoritin Katharina Menz scheitert bereits in der ersten Runde Stand: 27.07.2024 12:04 Uhr

Für die frühere Judo-Vizeweltmeisterin Katharina Menz ist der Traum von einer Olympia-Medaille früh geplatzt. Sie verlor in Paris bereits ihren Auftaktkampf im Superleichtgewicht.

Die 33-Jährige aus dem schwäbischen Backnang musste sich in der Runde der letzten 32 am Samstag (27.07.2024) Catarina Costa geschlagen geben. Die zweimalige EM-Zweite aus Portugal gewann durch eine kleine Wertung (Waza-ari).

Menz: "Einfach super ärgerlich"

Auch auf Bronze hat Menz in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm damit keine Chance mehr. Nur wer ins Viertelfinale einzieht, kann noch den Weg über die Hoffnungsrunde gehen.

"Es ist einfach super ärgerlich. Ich hätte gerne noch mehr Kämpfe gemacht. Aber ich kann mir nichts vorwerfen", sagte die 33-Jährige: "Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe es verschenkt oder mich unter meinem Wert verkauft. Sie war nicht viel besser."

Fahnenträgerin Wagner größte Judo-Hoffnung

In der leichtesten Männerklasse bis 60 kg war am Samstag kein deutscher Kämpfer am Start.

Größte Hoffnungsträgerin im deutschen Judo-Team in Paris ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Sie startet am Donnerstag (01.08.2024) in der Klasse bis 78 Kilogramm.