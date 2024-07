Schwimmen Märtens als Vorlaufschnellster im Finale - Köhler erreicht Halbfinale Stand: 27.07.2024 13:30 Uhr

Schwimmer Lukas Märtens aus Magdeburg kann heute Abend (27.07.2024) bei den Olympischen Spielen in Paris über 400 m Freistil eine Medaille gewinnen - das Finale erreichte er souverän als Vorlaufschnellster. Die deutsche Freistil-Staffel der Männer schwamm deutschen Rekord. Über 100 m Schmetterling steht Mitfavoritin Angelina Köhler im Halbfinale.

Insgesamt verlief der erste Vormittag der Schwimmwettbewerbe in der La Défense Arena in Paris aus deutscher Sicht nahezu fehlerfrei: Vier Final-Teilnahmen sowie drei Halbfinal-Qualifikationen waren ein gutes Ergebnis.

Das ist der Zeitplan für die Finals am Abend: 400 m Freistil Männer (20.42 Uhr), 400 m Freistil Frauen (20.52 Uhr), 4x100 m Freistil Frauen (21.34 Uhr) und 4x100 m Freistil Männer (21.44 Uhr).

400 m Freistil: Märtens im Vorlauf souverän

Märtens ging seinen Vorlauf zügig an und beherrschte die Konkurrenz als klar. In 3:44,13 Min. konnte er Kräfte für das Finale um die Medaillen sparen, in das er als schnellster Schwimmer aus den Vorläufen geht. "Es war nichtsdestotrotz auch anstrengend. So eine Zeit am Morgen bin ich, glaube ich, selten geschwommen", sagte Märtens. Der 22 Jahre alte Magdeburger ist Weltjahresschnellster auf dieser Strecke. "Eine Medaille für ihn ist so gut wie sicher", kommentierte der ehemalige Schwimmer Christian Keller.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Juni war Märtens nur um 26 Hundertstelsekunden am 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann vorbeigeschrammt. Im Olympia-Finale will der Magdeburger hellwach sein: "Die Konkurrenz ist super drauf." Als Achter nach den Vorläufen rutschte auch Oliver Klement (Frankfurt) mit einer Zeit von 3:45,75 Min. noch ins Finalfeld.

Isabel Gose hatte das nötige Glück auf ihrer Seite: Die 22-Jährige rettete in ihrem Vorlauf in 4:03,83 Min. Platz drei ins Ziel. Als Gesamt-Achte der Vorläufe sicherte sie sich so einen Platz im Finale. Für Leonie Märtens reichte es bei ihrer Olympia-Premiere nicht für einen Finalplatz, sie belegte in der Addition aller Vorläufe Platz 14.

Das Finale am Abend gehört zu den Highlights der Schwimm-Wettbewerbe: Mit Rekordweltmeisterin Katie Ledecky (USA), Tokio-Olympiasiegerin Ariarne Titmus (Australien) und Kanadas Jungstar Summer McIntosh sind die 400 m das wohl am stärksten besetzte Frauenrennen in Paris.

4x100 m Freistil: Mit deutschem Rekord ins Finale

Die deutsche Freistil-Staffel über 4x100 m in der Besetzung Josha Salchow, Rafael Miroslaw, Luca Armbruster und Peter Varjasi dürfen sich über die Final-Teilnahme freuen. Im eigenen Vorlauf verbesserte das DSV-Quartett den zwölf Jahre alten deutschen Rekord um 36 Hundertstelsekunden auf 3:13,15 Min., schlug aber nur auf Platz fünf an. Da der zweite Vorlauf der Konkurrenz deutlich langsamer war, rutschte die deutsche Staffel mit der insgesamt achtschnellsten Zeit aber noch in den Endlauf. Bei den Frauen ist keine Freistil-Staffel über 4x100 m in Paris am Start.

100 m Schmetterling

Weltmeisterin Köhler schwamm in ihrem Vorlauf über 100 m Schmetterling ein kontrolliertes Rennen. In 56,90 Sek. schlug sie als Dritte an - am Ende war das die sechstbeste Zeit aller 16 Schwimmerinnen, die ins Halbfinale einzogen. Wegen einer Corona-Infektion hatte Köhler vor drei Jahren ihr Olympia-Debüt verpasst, in Paris gilt 23-Jährige als Medaillen-Kandidatin. Allerdings ist die Konkurrenz stark - unter anderem mit Weltrekordhalterin Gretchen Walsh (USA). Die Berlinerin zeigte sich wie Märtens begeistert davon, dass die Halle schon am Vormittag mit 17.000 Zuschauern voll war: "Die Menschenmassen waren der Wahnsinn."

100 m Brust

Über 100 m Brust sind beide deutschen Olympia-Schwimmer im Halbfinale dabei: Europameister Melvin Imoudu schlug nach 59,49 Sek. an, für Lucas Matzerath stoppte die Uhr bei 59,52 Sek.