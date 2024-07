Beachvolleyball bei Olympia Zweite Niederlage - für Ludwig/Lippmann wird es eng Stand: 31.07.2024 11:22 Uhr

Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Louisa Lippmann musste auch im zweiten Olympia-Gruppenspiel im Schatten des Pariser Eiffelturms eine Niederlage hinnehmen. Nun wird es eng, im letzten Match muss nun ein Sieg her.

Aufgeben ist für Laura Ludwig und Louisa Lippmann keine Option. Ludwig hat mit ihren 38 Jahren schon fast alles im Beachvolleyball gewonnen, Olympia-Gold, WM-Titel, Europameisterschaften. Und Lippmann war in der Halle überragend. Doch gemeinsam im Sand sind die beiden eben noch Neulinge und so ging nach dem ersten olympischen Gruppenspiel auch das zweite am Mittwoch (31.7.2024) verloren.

Gegen die Europameisterinnen aus der Schweiz Nina Brunner und Tanja Hüberli unterliefen dem deutschen Duo wieder etliche Fehler, die routinierten Gegnerinnen erspielten sich einen souveränen 2:0-Sieg (21:9, 21:15).

Ludwig/Lippmann kommen nicht ins Match

"Wir haben aufgrund unserer Konstellation noch nicht diese Konstanz, aber beim Beach-Volleyball geht sehr viel über Kampf", betonte Ludwig. Und man konnte den beiden Deutschen nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hätten, angetrieben einmal mehr von den frenetischen Zuschauern am Fuße des Pariser Eifelturms.

Doch es reichte nicht. Wie bereits in der ersten Partie hatten Ludwig und Lippmann im ersten Durchgang große Schwierigkeiten, der Satz rauschte an ihnen förmlich vorbei. Danach arbeiteten sich die beiden zwar etwas besser in die Partie hinein, kamen teils zu guten Punktgewinnen. Doch richtig warm wurden sie mit diesem Match einfach nicht mehr. Die Niederlage konnten Ludwig und Lippmann nicht mehr abwenden und stehen vor dem letzten Spiel nun enorm unter Druck. Vier Gruppendritte kommen weiter, doch für diese Chance braucht es mindestens einen Sieg.

"Scheiße. Es ist ein beschissenes Gefühl. Wir sind nicht ins Spiel gekommen und haben überhaupt nicht das gespielt, was wir können. Das ist einfach bitter", sagte Ludwig. Lippmann ergänzte nach der klaren Pleite: "Da zu stehen, beballert zu werden und nicht die richtige Lösung parat zu haben, ist frustrierend."