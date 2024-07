Pferd "nicht hundertprozentig fit" Krajewski rückt für Auffarth ins olympische Vielseitigkeitsteam Stand: 24.07.2024 11:53 Uhr

Wechsel drei Tage vor dem ersten Ritt: Sandra Auffarth wird in Paris nicht im deutschen Vielseitigkeitsteam reiten. Der Grund: Ihr Pferd ist nicht "hundertprozentig fit". Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski ersetzt sie.

Auffahrts Pferd Viamant du Matz zeigte demnach beim Gesundheitscheck am Dienstagabend Auffälligkeiten. Der Fuchswallach sei nicht hundertprozentig fit, sagte Bundestrainer Peter Thomsen. Er sei beim letzten Vortraben "nicht ganz klar" gegangen.

"Das ist sehr traurig für uns, aber ganz besonders natürlich für Sandra, ihren Pferdebesitzer und ihr ganzes Team", so Thomsen. Auffahrt gehörte unter anderem zur deutschen Gold-Mannschaft bei der WM 2022 in Italien.

Krajewski gewann zuletzt beim CHIO in Aachen

Die ursprünglich als Ersatzreiterin nominierte Julia Krajewski hatte mit Amande de B'Neville bei den Spielen in Tokio überraschend Gold geholt. Mittlerweile hat sie die Stute aus dem Sport zurückgezogen, in Paris geht sie mit Nickel an den Start. Mit dem zehnjährigen Fuchswallach hatte Krajewski zuletzt beim CHIO in Aachen gewonnen.

Das deutsche Team in Paris bilden somit Krajewski, der dreimalige Olympiasieger Michael Jung mit Chipmunk und Christoph Wahler mit Carjatan. Die Vielseitigkeit beginnt am Samstag mit der Dressur. Neuer Reservereiter ist Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera.