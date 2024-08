Leichtathletik Abendsession Knäsche im Stabhochsprung-Finale schon ausgeschieden Stand: 07.08.2024 19:35 Uhr

Das Stabhochsprung-Finale der Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase: Anjuli Knäsche riss die Latte am Mittwochabend (07.08.2024) bei 4,60 m dreimal und schied aus.

Die 30-jährige Knäsche (Stuttgart) hat als persönliche Bestleistung 4,55 m zu Buche stehen, in dieser Saison schaffte sie es unter anderem bei der EM in Rom über 4,50 m. Dass sie bei den Olympischen Spielen überhaupt ins Finale einzog, war bereits ein Erfolg für die mehrmalige deutsche Meisterin. Im Kampf um die Medaillen im Stade de France in Paris übersprang sie nur die Anfangshöhe von 4,40 m.

Favoritinnen auf Olympia-Gold im noch laufenden Wettbewerb sind Nina Kennedy aus Australien und die Schweizerin Angelica Moser. Die britische Weltjahresbeste Molly Caudery schaffte es überraschend nicht ins Finale.

110 m Hürden: Grant Holloway sprintet allen davon

Der dreimalige Weltmeister und Weltjahresschnellste Grant Holloway aus den USA hat im Halbfinale über 110 m Hürden eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt: In 12,98 Sekunden lief er mit der schnellsten Zeit aller Starter ins Finale. Den olympischen Rekord verfehlte er nur um sieben Hundertstel. Mit Freddie Crittenden und Daniel Roberts sicherten sich auch die beiden anderen US-Hürdensprinter Finalplätze. Der Jamaikaner Hansle Parchment, Olympiasieger von Tokio, schaffte es als einer von zwei Zeitschnellsten ebenfalls in den Endlauf, der am Donnerstag (08.08.2024, 21.45 Uhr) auf dem Programm steht. Nicht dabei ist dann Europameister Lorenzo Simonelli aus Italien, der im Halbfinale ausschied. Für Manuel Mordi (Hamburg) war bereits im Hoffnungslauf unglücklich das Aus gekommen.

Grant Holloway (M.) gewann in Tokio vor drei Jahren Silber.