Olympische Spiele in Paris Kleines Hammerwurf-Drama um Hummel mit Happyend Stand: 02.08.2024 14:10 Uhr

Puh, das war knapp: Merlin Hummel hat zum Auftakt der Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Paris zittern müssen. Die Qualifikationsweite des Hammerwerfers konnte zunächst nicht ermittelt werden. Dann klappte es doch - und es reichte gerade so für den Einzug ins Finale am Sonntag.

Merlin Hummels Hammer flog gut im ersten Versuch am Vormittag im Stade de France und schlug unverkennbar an der 75-m-Marke ein. Zumindest für die Zuschauer, die Weitenmesser auf dem Rasen hatten da so ihre Probleme.

Etwas planlos irrten sie über das Feld. Wo war der Hammer noch gleich gelandet? Noch jemand kam dazu und dann noch ein Kampfrichter, allein eine Weite leuchtete nicht für den Deutschen auf der Anzeigetafel auf.

Wo ist die Weite? Wettkampf kurz unterbrochen

"Dann haben die ewig da rumgetan, wo mein Wurf eingeschlagen ist, ein drunter und drüber", berichtete Hummels hinterher im Sportschau-Interview. Der Wettkampf war sogar kurz unterbrochen, lief dann aber weiter, ohne Hummel-Weite.

"Der Hauptkampfrichter hat auch deutsch mit mir gesprochen und mir erklärt, dass sie mit Videoanalyse jeden Wurf durchgegangen sind. Das fand ich ganz cool." Wenig später leuchteten dann 75,25 m für den EM-Vierten von Rom auf der Anzeigetafel auf.

Merlin Hummel Am Ende bin ich drin und das zählt.

Damit ergatterte sich Hummel das letzte kleine "q", um als Zwölfter ins Finale einzuziehen. Eine Aufregung, die der Kulmbacher sicher nicht gebraucht hätte bei seinem Olympia-Debüt. Der blieb aber cool: "Am Ende bin ich drin und das zählt."

Im Finale will Hummel "voll draufhauen"

Jetzt freut sich der 22-Jährige auf Sonntag (04.08.2024, 18.30 Uhr, im Livestream bei sportschau.de), wenn es um die Medaillen geht. "Im Finale sieht's immer anders aus. Ich werde morgen noch mal chillen, um im Finale voll draufzuhauen." Hoffentlich dann ohne Weitenchaos.