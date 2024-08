Leichtathletik bei Olympia 2024 Jubel nach engem Finish - Farken erreicht 1500-m-Halbfinale Stand: 02.08.2024 11:49 Uhr

Leichtathlet Robert Farken ist am Freitag (02.08.2024) im Stade de France ins olympische Halbfinale über 1500 m gelaufen. Den Ausschlag gab ein knapper Vorsprung von vier Hundertstelsekunden. Hammerwerfer Sören Klose blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten.

In seinem Vorlauf mit 15 Läufern am Start musste der Leipziger mindestens Sechster werden, um eine Runde weiterzukommen. Und das klappte haarscharf: Erst nach bangem Warten war klar, dass er in 3:36,62 Minuten eben diesen sechsten Platz vor dem Belgier Jochem Vermeulen (3:36,66) ins Ziel gerettet hatte. "Ich bin mutig und instinktiv gelaufen - und stolz, dass das aufgegangen ist. Jetzt kann ich an meinem Traum arbeiten: Ich will ins Finale", sagte Farken im Sportschau-Interview.

Für Marius Probst war nach dem Vorlauf Schluss: Er lief in 3:35,65 Minuten zwar schneller als Farken, belegte in seinem Vorlauf aber nur Platz sieben. Das reichte nicht für den Sprung ins Halbfinale.

Hammerwerfer Klose präsentiert sich außer Form

Der 22-jährige Hammerwerfer Sören Klose (Frankfurt) enttäuschte in der Qualifikation komplett. Das Wurfgerät des deutschen Meisters landete beim einzig gültigen seiner insgesamt drei Versuche nur bei 71,20 m. In Gruppe A bedeutete das abgeschlagen Rang zwölf - das war zu wenig für den Einzug ins Finale, auch wenn der vor Beginn der Qualifikation in Gruppe B theoretisch noch möglich ist. Kloses persönliche Bestleistung, die er in dieser saison aufgestellt hat, liegt bei 77,49 m. Bester Werfer in der Qualifikation bisher ist Rowan Hamilton aus Kanada (77,78 m). In Gruppe B geht auch der 22 Jahre alte EM-Vierte Merlin Hummel (Kulmbach) an den Start. Seine Bestleistung liegt seit dieser Saison bei 79,25 m.

Sören Klose lieferte in der Hammerwurf-Qualifikation keine Topleistung ab.

Zehnkampf: Guter Start für Duo Neugebauer und Kaul

Die beiden Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Niklas Kaul gelten als heiße Medaillenkandidaten in Paris. Zum Auftakt lieferten sie gut 100-m-Ergebnisse ab. Nach der ersten von zehn Disziplinen liegt Neugebauer auf Rang 13, Kaul ist 22. - aber die starken Disziplinen des Duos kommen erst noch. Im zwischenergebnis vorne liegt der Kanadier Damian Warner.