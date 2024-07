audiostream Olympia live hören Die Olympischen Spiele live hören bei der Sportschau Stand: 18.07.2024 09:41 Uhr

Die Olympischen Spiele gibt's bei der Sportschau auch zu hören - jeden Tag ab 9.00 Uhr bis zum Wettkampfende. Mit der für Apple CarPlay und Android Auto optimierten Sportschau App geht das auch unterwegs sehr unkompliziert.

Die kompletten Olympischen Spiele miterleben - das geht auch mit den Audio-Livereportagen der Sportschau. Wenn mehrere wichtige Wettkämpfe gleichzeitig stattfinden, verpassen Sie dank unserer Audio-Konferenzen nichts. Alle wichtigen Vorkämpfe und Entscheidungen schildern die Reporterinnen und Reporter in Frankreich live, dazu gibt es immer wieder Updates und Hintergründe. Den Audiostream finden Sie in der ARD Audiothek, in der Sportschau App, im Web und auf den Smart Speakern wie Amazon Alexa.

Alle Emotionen direkt ins Ohr

Unsere Reporterinnen und Reporter sind bei allen wichtigen Wettkämpfen dabei, schildern direkt aus den Hallen und Stadien in Frankreich. Natürlich werden alle Finalentscheidungen mit deutschen Medaillenchancen live übertragen, aber auch alle Spiele mit deutschen Mannschaften und die großen internationalen Höhepunkte, zum Beispiele an jedem Abend die Entscheidungen im Schwimmen und in der Leichtathletik.

Hier verpassen Sie garantiert nichts und behalten immer den Überblick über das Wichtigste in und um Paris. Zur vollen Stunde gibt es Olympia-News, in Wettkampfpausen sprechen wir mit Sportlerinnen und Sportlern.

Sportschau live beginnt ab dem 27. Juli täglich um 9.00 Uhr und endet mit dem letzten wichtigen Wettkampf meist zwischen 22.00 und 23.00 Uhr. Dieses "Olympiaradio" moderieren Susann Böttcher, Marc Eschweiler, Thorsten Iffland und Carsten Vick. Live-Reporter sind bekannte Stimmen aus der Bundesliga-Konferenz und Experten in den vielen Olympischen Sportarten.

Sportschau Live - Reporterinnen und Reporter Sportart Reporterin/Reporter Basketball Jakob Rüger Beachvolleyball Tabea Kunze / Edgar Endres Bogenschießen Tabea Kunze Fechten Jakob Rüger Fußball Ina Kast / Edgar Endres Handball Thorsten vom Wege Hockey Tim Brockmeier Kampfsportarten Kristoffer Klein Kanu Rennsport Guido Ringel Kanu Slalom Thorsten vom Wege Leichtathletik Volker Hirth / Jens-Jörg Rieck Moderner Fünfkampf Tabea Kunze Radsport Holger Gerska Reiten Jörg Tegelhütter Rudern Jan Didjurgeit Schießen Guido Ringel Schwimmen Alexander Bleick / Lars Becker Segeln Jan Didjurgeit Sportklettern Patricia Gabor Tennis Ina Kast Tischtennis Mathias Arians Trendsportarten Jeremias Diel Triathlon Tabea Kunze Turnen / Gymnastik Florian Winkler Volleyball Ina Kast / Edgar Endres Wasserspringen Alexander Bleick / Lars Becker

Das Angebot auf Sportschau.de und in der App

Auf sportschau.de/olympia und in der App finden Sie alle Informationen, Livestreams und Videos zu den Olympischen Spielen. Unter dem Navigationspunkt "Live" ist auch der Audiostream erreichbar.

In der Live-Situation sind die Streams der einzelnen Partien ebenfalls über den Ticker des jeweiligen Matches abrufbar. Hier erscheint im Live-Center ein Button mit dem Audiosymbol und "LIVE AUDIO", der zur Livereportage führt.

Apple CarPlay und Android Auto

Wenn Sie die Sportschau-App auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie das Audioangebot der Sportschau auch über Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Verbinden Sie dazu Ihr Mobilgerät über einen der beiden Dienste mit Ihrem Auto und Sie finden auch die Sportschau App auf dem Display Ihres Fahrzeugs. Dort bekommen Sie die laufende Audio-Reportage leicht zugänglich und übersichtlich. Zudem können Sie auch alle Podcasts aus unserem vielschichten Angebot hören.

Amazon Alexa und Co.

Die Olympischen Spiele können Sie auch beim Sprachassistenten Amazon Alexa in voller Länge hören.

Beispiel: "Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ den aktuellen Livestream"

Täglich zweimal: Der Sportschau Olympia Podcast

Außerdem: Der "Sportschau Olympia Podcast - Morgen Update" liefert jeden Morgen das Wichtigste für den Olympiatag: Was war gestern Abend los? Welchen wichtigen Entscheidungen fallen heute? Worüber spricht man in Paris?

Und am späten Nachmittag legen wir nach: Im "Sportschau Olympia Podcast" direkt aus dem Deutschen Haus in Paris liefern die beiden Gastgeber Kerstin Hermes und Moritz Cassalette das komplette Olympia-Paket und vor allem den Blick hinter die Kulissen. Kerstin und Moritz sind überall dort unterwegs, wo Olympia richtig spannend ist. Und dazu begrüßen beide spannende Gäste in unserem Podcast-Studio im Deutschen Haus. Am besten direkt abonnieren.