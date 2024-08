Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 09.08.2024 09:31 Uhr

Der ukrainische Ringer Beleniuk tritt ab - Sprintkönig Lyles mit Corona-Infektion wohl nicht mehr an. Die Olympia-Splitter von heute.

Ringen: Ukrainer Beleniuk - mit Bronze wieder ins Parlament

Der ukrainische Ringer Schan Beleniuk will sich nach Olympia-Bronze in Paris stärker seinen Aufgaben in der Politik widmen. "Es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören", sagte der 33-Jährige nach seinem Karriereende. Beleniuk sitzt seit 2019 für die Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Parlament in Kiew - als erster Abgeordneter in der Geschichte des Landes mit afrikanischen Wurzeln. Sein Vater stammte aus Ruanda, seine Mutter ist Ukrainerin. Beleniuk hatte 2016 in Rio de Janeiro Silber gewonnen, in Tokio war er in seiner Gewichtsklasse (bis 87 kg) Olympiasieger geworden.

Leichtathletik: Corona-Infektion - Lyles tritt wohl nicht mehr an

Sprintstar Noah Lyles wird bei Olympia in Paris wegen seiner Corona-Infektion wahrscheinlich nicht mehr starten. "Ich glaube, dass dies das Ende meiner Olympischen Spiele 2024 sein wird", schrieb der 27-Jährige nach seinem dritten Platz über 200 m bei Instagram. Ursprünglich wollte Lyles mit der 4x100 m Staffel der USA um eine weitere Medaille laufen, auch für die Staffel über 4x400 m war er vorgesehen. Nach dem Rennen über 200 m wurde Lyles erschöpft mit einem Rollstuhl aus der Arena gebracht, im Callroom hatte er zuvor bereits Maske getragen.