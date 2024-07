Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 30.07.2024 09:25 Uhr

Es wird heiß ist Paris. Verschiebungen soll es aber trotz bis zu 36 Grad nicht geben. Für eine brasilianische Schwimmerin bedeutet ein Besuch am Eiffelturm das Ende der Olympischen Spiele.

Hitzewelle erreicht Paris: Keine Verschiebungen geplant

Bis zu 36 Grad: Auf Sportler und Fans wartet am Dienstag in Paris eine enorme Hitze. Verschiebungen von Wettkämpfen sind nach Angaben der Organisatoren aber nicht geplant. Die erste Hitzewelle der Saison hatte den Süden Frankreichs schon am Montag mit Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht, am Dienstag werden in Paris "Höchstwerte von 34 bis 36 Grad erwartet", teilte der staatliche Wetterdienst Meteo France mit. Die Phase werde "von relativ kurzer Dauer, aber besonders intensiv" sein. Einige Veranstaltungen unter freiem Himmel am Nachmittag wie etwa Hockey oder Beachvolleyball werden besonders betroffen sein. Die meisten temporären Tribünen bei Olympia sind zudem nicht überdacht.

Besuch am Eiffelturm: Brasilianische Schwimmerin ausgeschlossen

Ein nicht genehmigter Besuch am Eiffelturm hat für zwei brasilianische Athleten Konsequenzen. Schwimmerin Ana Viera wurde aus der Olympia-Delegation ihres Landes ausgeschlossen und muss nach Hause zurückkehren, wie das Brasilianische Olympische Komitee mitteilte. Schwimmer Gabriel Santos wurde verwarnt. Beide hatten das olympische Dorf ohne Genehmigung verlassen. Viera habe "respektlos und aggressiv" auf die Entscheidung reagiert und diese angefochten, hieß es in der Mitteilung. Daher wurde sie komplett aus der Olympia-Mannschaft ausgeschlossen, während Santos mit einer Verwarnung davonkam.

Surfen auf Tahiti: Unwetter stoppt Wettkämpfe

Erst mussten die Wettkämpfe inmitten der 3. Runde gestoppt werden - dann folgte die Absage: Am Dienstag (30.07.2024) pausiert das olympische Surfen auf Tahiti. Der Grund ist ein Unwetter über dem Pazifik-Paradies.