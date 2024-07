Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 27.07.2024 10:45 Uhr

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler legte im Einer direkt souverän im Vorlauf los. Den Skateboardern kam dagegen bei ihrem Start in den Wettbewerb der Pariser Regen in die Quere.

Zeidler dominiert Ruder-Vorlauf

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris problemlos genommen. Der Einer-Topfavorit startete am Samstagmorgen mit einem souveränen Vorlaufsieg im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne und zog ins Viertelfinale ein. Am Dienstag ist Zeidler das nächste Mal gefordert. Der 28-Jährige setzte sich bei Dauerregen kurz nach dem Start deutlich an die Spitze des Feldes und ließ der Konkurrenz keine Chance. Bei seiner zweiten Olympia-Teilnahme musste Zeidler, der bei seiner Premiere in Tokio vor drei Jahren als Favorit überraschend im Halbfinale gescheitert war, gegen schwache Gegner nicht sein volles Potenzial abrufen.

Skatebord-Wettbewerb auf Montag verschoben

Wegen des Regens in Paris ist der Skateboard-Street-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Spielen von Samstag auf Montag verlegt worden. "Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gestern Abend und nach einem Treffen mit allen relevanten Organisatoren heute Morgen wurde beschlossen, das Street-Skateboard-Event der Männer zu verschieben", erklärte das Organisationskomitee in einer Pressemitteilung. Ab Sonntag soll das Wetter in Paris deutlich besser werden. Deutsche sind bei der Street-Variante im Skateboard nicht am Start. Die Wettbewerbe finden auf dem Place de la Concorde statt.