Trotz Niederlage gegen Norwegen Deutsche Handballerinnen dürfen weiter aufs olympische Viertelfinale hoffen Stand: 03.08.2024 20:27 Uhr

Im fünften Vorrundenspiel mussten die deutschen Handballerinnen die vierte Niederlage einstecken. Gegen Norwegen verlor das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch mit 18:30 (8:14), hat aber weiter die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Ob es Deutschland tatsächlich in die Runde der letzten Acht schafft, hängt vom Spielausgang zwischen Dänemark und Südkorea ab (Anpfiff um 21 Uhr).

Von Nicole Schmitt

Gegen die schon sicher fürs Viertelfinale qualifizierten Norwegerinnen gab es für das DHB-Team in der Arena Süd vor 5.700 Zuschauern nichts zu holen. Bereits zur Halbzeit lag Deutschland wegen zu vieler technischer Fehler und einer schlechten Wurfausbeute mit 8:14 hinten. Zu Beginn des zweiten Abschnitts versuchte sich Deutschland zwar noch einmal zu berappeln, aber der Mitfavorit auf den Olympiasieg war einfach zu stark. So verloren die Deutschen am Ende verdient mit 18:30 und stehen zum Ende der Gruppenphase mit gerade einmal zwei Punkten da.

Weil aber vier Mannschaften aus der Sechsergruppe weiterkommen und auch Slowenien und Südkorea bislang nur einen Sieg einfahren konnten, hat Deutschland weiter die Chance aufs Viertelfinale. Um bei der ersten Olympia-Teilnahme nach 16 Jahren nicht direkt in der Vorrunde auszuscheiden, muss Südkorea im Abendspiel gegen Dänemark verlieren. Dann würde Deutschland wegen des besseren Torverhältnisses in die K.o-Runde in Lille einziehen und am Dienstag auf den Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Frankreich treffen.

"Wir fiebern jetzt ganz dolle mit und hoffen, dass wir da Hilfe bekommen", sagte Rückraumspielerin Xenia Smits, die das Spiel mit dem Team im Hotel anschauen wird. "Wenn wir irgendwie noch die Möglichkeit haben, ins Viertelfinale zu kommen, muss das ganz, ganz anders aussehen. Ich arbeite nicht, um dann hierher zu kommen und abgeschlachtet zu werden", so die 30-Jährige weiter.

Deutschland hat nach Blitzstart wenig entgegenzusetzen

Deutschland startete nach dem Dänemark-Spiel, das die Mannschaft von Markus Gaugisch trotz einer starken Leistung knapp mit 27:28 verloren hatte, selbstbewusst in die Partie gegen die Skandinavierinnen. Dank der schnellen Treffer von Xenia Smits und Lisa Antl gingen die DHB-Frauen nach vier Minuten mit 3:0 in Führung. Die hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn Julia Maidhof und Alina Grijseels ihre Chancen vom Siebenmeterpunkt genutzt hätten, aber die norwegische Torfrau parierte stark.

Nach dem Blitzstart der Deutschen fand aber auch Europameister Norwegen besser ins Spiel und stand kompakt in der 6:0-Abwehr. Deutschland fehlten im Angriff nun die Ideen und auch in der Defensive tat sich das Gaugisch-Team gegen individuell starke Norwegerinnen zunehmend schwer. Denen schien nun alles zu gelingen. Mit einem 7:0-Tore-Lauf machten sie die deutsche Führung zunichte und zwangen Gaugisch beim Stand von 3:7 zur ersten Auszeit. Dabei forderte der Bundestrainer "vorne besser zu sein" und es mit einer 7:6-Überzahlsituation zu probieren.

DHB-Team mit nur acht Treffern in Halbzeit eins

Das gelang aber nur mit mäßigem Erfolg. Denn wegen zu vieler Ballverluste lud Deutschland das norwegische Team immer wieder zu einfachen Toren ein. Linksaußen Antje Döll gelang nach zehn Minuten zwar endlich mal wieder ein Treffer für Deutschland (4:7), aber Norwegen baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Auch wegen der schlechten Wurfausbeute lag das DHB-Team zur Pause bereits mit 8:14 hinten.

Norwegen zu stark für Deutschland

Auch nach dem Wiederanpfiff ließ Norwegen nicht locker und agierte weiter mit viel Druck und Durchschlagskraft. Die Skandinavierinnen präsentierten sich von allen Positionen treffsicher und machten es Deutschland zunächst schwer, noch einmal heranzukommen. Dank einiger guter Paraden von Torhüterin Filter und einer nun gut aufgelegten Annika Lott konnte Deutschland den Rückstand nach 38 Minuten aber auf 13:17 verkürzen.

Nach der kurzen Druckphase der Deutschen schaltete Norwegen aber wieder einen Gang hoch, überzeugte mit einem schnellen Umschaltspiel und baute die Führung bis zur Mitte der zweiten Halbzeit auf sieben Tore aus (22:15). Auch in der Schlussphase war Deutschland dem Weltmeister von 2021 in allen Belangen unterlegen und kassierte am Ende eine deutliche 18:30-Niederlage.

Nun muss die deutsche Mannschaft auf einen Sieg der Däninnen gegen Südkorea hoffen. Dann erreicht das DHB-Team als Gruppenvierter das Viertelfinale am Dienstag gegen Mitfavorit Frankreich.