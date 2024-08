Highlights Das waren die Olympia-Höhepunkte am Dienstag, 6. August in Paris Stand: 07.08.2024 00:00 Uhr

Was war am Dienstag, 6. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

10 Uhr - Reiten, Springen, Einzel

Am Schloss Versailles geht der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann mit seinem Paradepferd King Edward als Topfavorit in den Parcours. Der Brite Ben Maher will seinen Erfolg von Tokio wiederholen. Gelingt Philipp Weishaupt mit Zineday und Christian Kukuk mit Checker nach einer ruckeligen Qualifikation im Finale eine Überraschung?

10 Uhr - Tischtennis, Team, Achtelfinale: Deutschland - USA (F)

Die deutschen Frauen gehen gehandicapt in ihr Achtelfinale gegen die USA: Die EM-Zweite Nina Mittelham kann wegen Rückenproblemen nicht antreten. Für sie rückt Olympia-Debütantin Yuan Wan ins Team mit Xiaona Shan und Annett Kaufmann.

11 Uhr - Basketball, Viertelfinale: Deutschland - Griechenland (M)

In der Arena in Bercy steht ein langer Basketball-Tag an. Die Männer tragen ihre Viertelfinals nacheinander aus. Deutschland macht mit dem Spiel gegen Griechenland den Anfang (11.00). Es folgen Serbien gegen Australien (14.30), Frankreich gegen Kanada (18.00) und Brasilien gegen die USA (21.30).

12.30 Uhr - Skateboard, Park (F)

Auf der Place de la Concorde zeigen die Skateboarderinnen ihre tollkühnen Tricks im Skatepool. Die Berlinerin Lilly Stoephasius ist zum zweiten Mal bei Olympia dabei - als 14-Jährige verpasste sie in Tokio knapp das Finale. Schafft sie es dieses Mal in die Entscheidung, die um 17.30 Uhr ansteht?

13.30 Uhr - Handball, Viertelfinale: Deutschland - Frankreich (F)

Die deutschen Handballerinnen erreichten bei ihrem Olympia-Comeback etwas überraschend das Viertelfinale. Nun wartet in Lille allerdings Weltmeister und Gold-Favorit Frankreich. Es ist das erste K.o.-Spiel einer deutschen Frauenhandballmannschaft seit Platz vier bei Olympia 1992. Die anderen Viertelfinals bestreiten Dänemark gegen die Niederlande (9.30), Ungarn gegen Schweden (17.30) und Norwegen gegen Brasilien (21.30).

17 Uhr - Beachvolleyball, Viertelfinale: Ehlers/Wickler - Boermans/de Groot

Das Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler will ins Halbfinale einziehen. In der Runde der letzten Acht stehen ihnen die Weltranglisten-Vierten Stefan Boermans/Yorick de Groot im Weg.

18 Uhr - Fußball, Halbfinale: Deutschland - USA (F)

Nach dem Elfmeter-Krimi gegen Kanada stehen die deutschen Fußballerinnen im Halbfinale. Und dort kommt es ganz dick: Der viermalige Olympiasieger USA wartet in Lyon. In der Vorrunde setzte es eine 1:4-Niederlage. Der zweite Finalist wird in Marseille (21 Uhr) ermittelt: Spanien trifft auf Brasilien.

19 Uhr - Hockey, Halbfinale: Deutschland - Indien (M)

Die deutschen Weltmeister stehen zum sechsten Mal nacheinander im Halbfinale der Olympischen Spiele. Den Weg ins Finale will dem Team von Bundestrainer André Henning der achtmalige Olympiasieger Indien versperren. Bereits am Nachmittag (14 Uhr) treffen die Niederlande und Spanien aufeinander.

Ab 19.55 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals (F+M)

Spannend aus deutscher Sicht dürfte das Rennen über 3.000 m Hindernis der Frauen werden (21.10 Uhr). Gesa Felicitas Krause, Fünfte von Tokio, hat als Mama wieder den Einzug in den olympischen Endlauf geschafft, auch Lea Meyer ist dabei.

Außerdem auf dem Programm: die Entscheidungen im Hammerwerfen (19.55 Uhr) und über 200 m der Frauen (21.40 Uhr) sowie im Weitsprung (20.15 Uhr) und über 1.500 m (20.50 Uhr) bei den Männern. Für das Weitsprung-Finale hat sich Simon Batz qualifiziert.

20 Uhr - Tischtennis, Team, Viertelfinale: Deutschand - Schweden (M)

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Kanada steht das deutsche Tischtennis-Team der Männer vor einer deutlich schwereren Aufgabe: Gegen Schweden um den Einzel-Zweiten Truls Möregardh geht es für Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu um den Einzug ins Halbfinale.

Ab 20.05 Uhr - Bahnradsport, Teamsprint (M)

Die Bahnsprinter fahren im Velodrom die Medaillen im Team-Wettbewerb aus - zunächst um Bronze (20.05 Uhr), danach um Gold (20.10 Uhr). Das deutsche Trio Stefan Bötticher/Maximilian Dörnbach/Luca Spiegel muss in der ersten Runde gegen Großbritannien antreten (18.59 Uhr).