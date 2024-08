Highlights Das sind heute die Olympia-Höhepunkte Stand: 07.08.2024 00:00 Uhr

Was wird heute, am 7. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

7.30 Uhr - Leichtathletik, Gehen, Mixed

Der Wettbewerb ist neu bei Olympia, er ersetzt die 50-km-Distanz der Männer. Das neue Format wird als Mixed-Team-Staffel über 42,195 km ausgetragen - die klassische Marathonstrecke also. Je ein Mann und eine Frau absolvieren vier annähernd gleich lange Teilstrecken. Start und Ziel sind am Trocadéro. Das deutsche Olympia-Ticket haben Christopher Linke und Saskia Feige gelöst.

10 Uhr - Tischtennis, Viertelfinale: Deutschland - Indien (F)

Im Tischtennis-Teamwettbewerb treffen die deutschen Frauen im Viertelfinale auf Indien. Im Achtelfinale hatten sich Yuan Wan, Xiaona Shan und Annett Kaufmann in der Paris Arena Sud knapp mit 3:2 gegen die USA durchgesetzt. Kaufmann hatte in der Runde der letzten 16 die angeschlagene Topspielerin Nina Mittelham ersetzt. Wenn Deutschland gegen Indien gewinnt, wartet als Halbfinalgegner Japan.

12.54 Uhr - Sportklettern, Speed (F)

In der Sportkletteranlage Le Bourget steht das Speed-Finale der Frauen an - ohne deutsche Beteiligung. Bei der olympischen Premiere der Sportart in Tokio waren lediglich Medaillen in der Kombination vergeben worden. Diese besteht nun nur noch aus Lead und Bouldern. Speed wird als eigener Wettbewerb ausgetragen.

13.30 Uhr - Handball, Viertelfinale: Deutschland - Frankreich (M)

In Lille werden ab 9.30 Uhr die vier Viertelfinals ausgespielt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason tritt um 13.30 Uhr gegen Europameister Frankreich an - und damit auch gegen ein Publikum, das das Team der Gastgeber frenetisch anfeuern wird.

Ab 14 Uhr - Hockey, Halbfinals (F)

In Colombes werden die Endspielteilnehmer im Hockey-Turnier der Frauen ermittelt. Um 14 Uhr spielt Argentinien, das die deutschen Damen im Viertelfinale nach Penaltyschießen ausgeschaltet hatte, gegen Tokio-Olympiasieger Niederlande. Um 19 Uhr trifft Europameister Belgien auf China.

Ab 16 Uhr - Volleyball, Halbfinals (M)

Die Volleyballer spielen in der Arena Paris Sud um den Einzug ins Finale. Um 16 Uhr fordert Polen das US-Team heraus, um 20 Uhr trifft Italien auf Frankreich, das den Viertelfinal-Krimi gegen die deutschen Männer gewonnen hatte.

17.30 Uhr - Skateboard, Park (M)

In der Disziplin Park, die im Skatepool ausgefahren wird, geht es bei den Männern um die Medaillen. Ob es Tyler Edtmayer ins Finale auf der Place de la Concorde schafft, entscheidet sich ab 12.30 Uhr in der Vorrunde.

18 Uhr - Basketball, Viertelfinale: Deutschland - Frankreich (F)

Die Basketballerinnen ermitteln in Paris-Bercy ihre Halbfinalisten - in vier Partien um 11, 14.30, 18 und 21.30 Uhr. Das deutsche Team um Starspielerin Satou Sabally bekommen es um 18 Uhr mit dem Team der Gastgeberinnen zu tun.

Ab 18.15 Uhr - Leichtathletik, 4 Finals (F+M)

Nach der Premiere der Mixed-Staffel im Gehen am Morgen gibt es am Abend im Stade de France vier weitere Entscheidungen in der Leichtathletik: Stabhochsprung Frauen (18.15 Uhr), Diskuswurf Männer (20.25 Uhr), 400 m Männer (21.20 Uhr) und 3.000 m Hindernis Männer (21.43 Uhr).

Im Stabhochsprung-Finale gehen nach einer Qualifikation auf niedrigem Niveau 20 statt wie geplant nur zwölf Athletinnen an den Start. Die 30-jährige Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart) gehört nicht zu den Medaillenkandidatinnen. Im Diskus-Finale der Männer vertritt Clemens Prüfer (SC Potsdam) die deutschen Farben mit Außenseiterchancen.

Ab 18.23 Uhr - Bahnradsport, Mannschaftsverfolgung (M+F)

Im Velodrom werden die besten Teams in der Verfolgung gesucht - um 18.23 Uhr geht es bei den Männern um Bronze, ab 18.33 Uhr um Gold. Der deutsche Vierer scheiterte in der Qualifikation.

Bei den Frauen steigt das Finale um 19.28 Uhr. Der deutsche Bahn-Vierer raste in Tokio in Weltrekordzeit zur Goldmedaille. Dieses Mal verpassten Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch das Rennen um Gold. Der Kampf um Bronze ist noch möglich, dafür muss aber zunächst im Rennen gegen Kanada (13.52 Uhr) ein Sieg her.

22.02 Uhr - Boxen, Halbfinale, +92 kg (M)

Nelvie Tiafack hat eine Medaille sicher, doch der Superschwergewichtler will mehr. Im Halbfinale boxt er gegen Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow. Die Kulisse dürfte einzigartig werden: Das Tennisstadion Roland Garros wird zur Boxarena umfunktioniert.