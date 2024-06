Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Montag, 5. August Stand: 28.06.2024 11:36 Uhr

Was wird am Montag, 5. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

8 Uhr - Triathlon, Mixed

Im Herzen von Paris bestreiten die Triathleten ihr letztes Rennen. Die Mixed-Staffeln treten mit je zwei Frauen und Männern gegeneinander an. Bei der Olympia-Premiere in Tokio hatte das deutsche Team Platz sechs belegt - Laura Lindemann und Jonas Schomburg waren damals schon mit dabei. Titelverteidiger ist Großbritannien.

ab 9.30 Uhr - Schießen, 2 Finals

Im Schießzentrum Chateauroux treten am Morgen die besten Schützen mit der Schnellfeuerpistole an. Die deutsche Mannschaft hat Florian Peter und in Christian Reitz den Rio-Olympiasieger am Start. Am Nachmittag (15 Uhr) wird der Titel im Mixed-Skeet vergeben.

Ab 10 Uhr - Hockey, Viertelfinals (F)

Die Hockeyspielerinnen ermitteln die Halbfinalisten des Turniers. Die Viertelfinals in Colombes werden nacheinander um 10 Uhr, 12.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr gespielt.

Ab 11.45 Uhr - Turnen, 4 Finals (F+M)

Letzter Tag der Turnwettbewerbe in Bercy. Los geht es mit der Entscheidung am Barren - mit Lukas Dauser, der in Tokio überraschend Silber gewonnen, sich vor Paris aber eine Armverletzung zugezogen hatte. Schafft es zudem die frühere Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz ins Schwebebalken-Finale (12.36 Uhr)?

Die letzten Turnmedaillen werden bei den Männern am Reck (13.31 Uhr) und bei den Frauen am Boden (14.20 Uhr) vergeben.

Ab 16.55 Uhr - Kanuslalom, Kajak-Cross (F+M)

Auf dem Wildwasser werden die ersten Olympia-Medaillen in der neuen Sportart Kajak-Cross vergeben. Sowohl im Finale der Frauen (16.55 Uhr) als auch bei den Männern (17) dürfen sich die Zuschauer im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne auf ein Spektakel freuen. Aus Deutschland haben sich Ricarda Funk, Elena Lilik und Stefan Hengst für die neuen Wettbewerbe qualifiziert.

Ab 18 Uhr - Fußball, Halbfinals (M)

In Marseille (18 Uhr) und Lyon (21 Uhr) steht die Vorschlussrunde im Turnier der Männer an. Hat es Gastgeber Frankreich bis hierhin geschafft?

Ab 19 Uhr - Leichtathletik, 4 Finals

Den Auftakt der Abend-Session im Stade de France bestreiten die Himmelsstürmer um Armand Duplantis. Der Schwede will im Stabhochsprung seinen Titel von Tokio verteidigen. Aus deutscher Sicht macht EM-Bronze von Oleg Zernikel Hoffnung auf ein starkes Abschneiden.

Außerdem stehen das Diskuswerfen der Frauen (20.30 Uhr), und die Frauenrennen über 5.000 m (21.10 Uhr) und 800 m (21.45 Uhr) im Fokus. Über 800 m fehlt Tokio-Olympiasiegerin Athing Mu nach einem Sturz bei den US-Trials.

Ab 19.53 Uhr - Bahnradsport, Teamsprint (F)

Im Vélodrome Saint-Quentin-en-Yvelines treten die Bahnradsportler in Erscheinung - mit der Medaillenvergabe im Teamsprint der Frauen, die erstmals zu dritt antreten. Zunächst geht es um Bronze (19.53 Uhr), gleich im Anschluss (19.58 Uhr) um Gold. In Tokio hatten sich Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze in einem Herzschlag-Finale den Chinesinnen geschlagen geben müssen. Gelingt den viermaligen Weltmeisterinnen zusammen mit Pauline Grabosch dieses Mal der Gold-Coup?

Ab 21 Uhr - Basketball, 3x3 (M+F)

Im 3x3-Basketball werden Medaillen der vergeben. Zunächst spielen Frauen (21 Uhr) und Männer (21.30 Uhr) um Bronze. Im Anschluss (22.05 Uhr/22.35 Uhr) werden auf der Place de la Concorde die Sieger der olympischen Turniers gekürt.