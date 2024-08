Triathlon-Mixed Seine-Wasser sauber genug - Rennen findet statt Stand: 04.08.2024 23:03 Uhr

Die olympische Mixed-Staffel im Triathlon soll am Montag (8.00 Uhr) wie geplant stattfinden. Das teilten das Organisationskomitee der Sommerspiele von Paris und der Triathlon-Weltverband (World Triathlon) knapp zehn Stunden vor dem Start mit.

"Die neuesten Analyseergebnisse bestätigen, dass sich die Wasserqualität der Seine am Triathlonstandort in den letzten Stunden verbessert hat. Und die vorausschauenden Analysen deuten darauf hin, dass die Wasserqualität innerhalb der von World Triathlon akzeptierten Grenzen liegen wird", heißt es in dem Statement vom Sonntagabend (04.08.2024).

Zuvor hatte Belgiens Nationales Olympisches Komitee erklärt, seine Staffel werde wegen eines Krankheitsfalls im Team nicht antreten.

Schwimmtraining auch vor der Staffel abgesagt

Die Bakterienbelastung in der Seine ist seit Wochen Thema in Paris. Im Stadtfluss sollen nach den Triathlons auch die Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen ausgetragen werden.

Nach starken Regenfällen am Tag der Eröffnungsfeier waren die Grenzwerte für E. coli-Bakterien im Fluss zunächst überschritten worden. Der Triathlon der Männer musste deswegen um einen Tag nach hinten verlegt werden, am vergangenen Mittwoch fanden schließlich die Wettkämpfe der Männer und Frauen an einem Tag statt. Am Sonntag war das letzte angesetzte Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt worden.

Belgische Triathletin erkrankt - Staffel kann nicht starten

Wie Belgiens Nationales Olympisches Komitee BOIC am Sonntagabend mitteilte, wurde die Triathletin Claire Michel, die am Mittwoch im Einzel gestartet war, wegen einer Erkrankung in die Poliklinik im Olympischen Dorf gebracht, sie befindet sich nach Angaben des BOIC aber wieder auf ihrem Zimmer im Athletendorf. Die Ursache für die Erkrankung wurde nicht genannt. Belgische Medien berichteten, Michel habe sich eine Bakterien-Infektion zugezogen.

An der Mixed-Staffel am Montag wird Belgien wegen Michels Erkrankung nicht teilnehmen. Das belgische NOK kritisierte den Ablauf der bisherigen Triathlon-Wettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris. die Sportfunktionäre bezogen sich dabei auf den Ausfall von Trainingseinheiten und die Verschiebung des Männer-Rennens wegen der schlechten Wasserqualität in der Seine.