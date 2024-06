Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Freitag, 9. August Stand: 28.06.2024 11:37 Uhr

Was wird am Freitag, 9. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

7.30 Uhr - Freiwasserschwimmen, 10 km (M)

Frühmorgens an der Pont Alexandre III steigt ein deutscher Mitfavorit ins Seine-Wasser: Florian Wellbrock wurde in Tokio Olympiasieger über die zehn Kilometer im Freiwasser. Ist er nach seinem Doppelstart im Becken über 800 und 1.500 m Freistil noch frisch genug für einen neuerlichen Coup?

Ab 10 Uhr - Tischtennis, Team (M)

Kann Timo Boll zum Abschluss seiner Karriere noch einmal eine Olympia-Medaille gewinnen? Die Chancen mit dem Team stehen gut, in Tokio mussten sich Boll & Co. nur den Chinesen geschlagen geben. Das Spiel um Bronze beginnt um 10 Uhr, das Finale um 15 Uhr.

Ab 10.15 Uhr - Sportklettern, Kombination (M)

Bei den Sportkletterern geht es in die Entscheidung in der Kombination. Ab 10.15 Uhr wird beim Bouldern in Absprunghöhe geklettert, ab 12.28 Uhr sind im Lead-Finale die Onsight-Skills gefragt. Alexander Megos und Yannick Flohé vertreten die deutschen Farben.

Ab 12.50 Uhr - Kanurennsport, 4 Finals

Im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne fallen vier weitere Entscheidungen bei den Rennkanuten. Bei den Frauen stehen die Finals im Zweier-Canadier (12.50 Uhr) und Zweier-Kajak (13.10 Uhr) an. Bei den Männern werden zunächst auch die Medaillen auf der 500-m-Strecke im Zweier-Kajak (13.30 Uhr) vergeben. Den Abschluss bildet das Rennen im Einer-Canadier über 1.000 m (13.50 Uhr). Haben es der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel und der dreifache Weltmeister Conrad Scheibner ins A-Finale im Einer geschafft?

Ab 14 Uhr - Hockey, Spiel um Platz drei, Finale (F)

Im Stade Yves-du-Manoir in Colombes werden die Medaillen ausgespielt. Um 14 Uhr geht es um Bronze, um 20 Uhr um Gold. Titelverteidiger sind die Niederlande.

14.30 Uhr - Rhythmische Sportgymnastik, Einzel

In der Arena Porte de la Chapelle könnte die große Stunde der 17 Jahre alten Darja Varfolomeev schlagen. Die sechsmalige Weltmeisterin vom TSV Schmiden soll die erste Medaille für Deutschland in der Rhythmischen Sportgymnastik überhaupt holen.

15 Uhr - Wasserspringen, 3 m (F)

Mit der Entscheidung vom 3-m-Brett beenden die Frauen ihre Wettkämpfe im Aquatics Centre. Schaffen es die deutsche Meisterin Jette Müller und Saskia Oettinghaus ins Finale?

15 Uhr - Fußball, Spiel um Platz drei (F)

In Lyon treffen die Verliererinnen der Halbfinals aufeinander. Es geht um Bronze.

Ab 16 Uhr - Breaking (F)

Breaking feiert seine Olympia-Premiere. Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden hintereinander ausgetragen. Die Entscheidung fällt gegen 21.30 Uhr.

Ab 16.30 Uhr - Handball, Halbfinals (M)

Wer zieht ins Finale des Handballturniers ein? Die verbliebenen Männer-Teams treffen um 16.30 Uhr und um 21.30 Uhr aufeinander - jeweils im Stade Pierre Mauroy in Lille.

Ab 17.30 Uhr - Basketball, Halbfinals (F)

Die Basketballerinnen ermitteln die beiden Teams für das Endspiel. Die Halbfinals in Paris-Bercy werden nacheinander ausgetragen - um 17.30 Uhr und um 21 Uhr.

18 Uhr - Fußball, Finale (M)

Im Pariser Prinzenpark steigt das Endspiel um Gold bei den Fußballern. Gelingt Brasilien der dritte Streich nach Rio und Tokio?

Ab 18.09 Uhr Bahnradsport (F+M)

Im Velodrom geht es um Gold im Zweier-Mannschaftsfahren (18.09 Uhr). Bei den Männern werden die Sprintkönige gesucht - im Bronze- (19.02 Uhr) und im Goldfinale (19.38 Uhr).

Ab 19.30 Uhr - Leichtathletik, 8 Finals

Im Stade de France stehen die Kurzstaffeln bei Frauen (19.30 Uhr) und Männern (19.45 Uhr) auf dem Programm. Schaffen es die deutschen Teams wie in Tokio wieder in den Endlauf? Ein weiteres Highlight wird das abschließende 800-m-Rennen im Siebenkampf (20.15 Uhr).

Außerdem werden bei den Frauen Medaillen im Kugelstoßen (19.40 Uhr), über 400 m (20 Uhr) und über 10.000 m (20.55 Uhr) vergeben. Yemisi Ogunleye, EM-Dritte im Kugelstoßen, will bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme gleich weit vorn landen. Bei den Männern fällt die Entscheidung im Dreisprung (20.10 Uhr). Den Schlusspunkt des Abends setzen die Männer mit dem Rennen über 400 m Hürden (21.45 Uhr).

Ab 21 Uhr - Beachvolleyball, Spiel um Platz drei, Finale (F)

Im Beachvolleyball der Frauen werden die Medaillen vergeben. Wie weit haben es Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann geschafft? Das Spiel um Platz drei beginnt um 21 Uhr, das finale Highlight im Eiffelturm-Stadion bildet um 22.30 Uhr den Abschluss des Wettkampftages.