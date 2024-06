Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Donnerstag, 8. August Stand: 28.06.2024 11:36 Uhr

Was wird am Donnerstag, 8. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

7.30 Uhr - Schwimmen, Freiwasser (F)

In Tokio hat Leonie Beck als Fünfte eine Medaille verpasst - nach zehn Kilometern in der Seine will die Doppel-Europameisterin dieses Mal einen Platz auf dem Podium ergattert haben.

Ab 12 Uhr - Segeln, Kitesurfen (F+M)

Vor Marseille fallen die Entscheidungen im Kitesurfen, das zum ersten Mal olympisch ist. Für Deutschland sind Leonie Meyer und Jannis Maus am Start.

12.55 Uhr - Sportklettern, Speed (M)

Auf der Anlage Le Bourget machen die Männer Tempo: Es geht um die ersten olympischen Medaillen im Speedklettern.

Ab 13.30 Uhr - Kanurennsport, 3 Finals

Lange mussten sich die Rennkanuten gedulden - nun werden im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne auch die ersten Medaillen im Flachwasser vergeben. Nach dem Canadier-Zweier der Männer über 500 m (13.30 Uhr) sind die Vierer-Kajaks bei Frauen (13.40 Uhr) und Männern (13.50 Uhr) dran. In Tokio hatte der deutsche Männer-Vierer Gold gewonnen.

Ab 14 Uhr - Hockey, Spiel um Platz drei und Finale (M)

Entscheidung im Hockey: Ab 14 Uhr geht es um Bronze im Männerturnier. Um 19 Uhr steigt das Finale. Ist Weltmeister Deutschland mit von der Partie um Gold?

15 Uhr - Wasserspringen, 3-m-Brett (M)

Schaffen es die Kunstspringer Lars Rüdiger und Moritz Wesemann ins Finale vom 3-Meter-Brett? Rüdiger hat schon eine Olympia-Medaille - in Tokio gewann er mit Patrick Hausding Bronze im Synchronwettbewerb. Europameister Wesemann erlebt seine ersten Olympischen Spiele.

Ab 16.30 Uhr - Handball, Halbfinals (F)

In Lille entscheidet sich, wer im Handball der Frauen um Gold spielen wird - die Halbfinals beginnen um 16.30 Uhr und um 21.30 Uhr.

17 Uhr - Fußball, Spiel um Platz drei (M)

In Nantes stehen sich die Halbfinal-Verlierer des Männer-Turniers im Spiel um Bronze gegenüber.

Ab 17 Uhr - Beachvolleyball, Halbfinals (F+M)

Am Fuße des Eiffelturms werden bei Frauen und Männern bis in den späten Abend die Endspielteilnehmer ermittelt.

Ab 17.30 Uhr - Basketball, Halbfinals (M)

In Paris-Bercy geht das Basketball-Turnier der Männer auf die Zielgerade. In den Halbfinals ab 17.30 Uhr und 21 Uhr werden die Endspielteilnehmer ermittelt.

Ab 19.11 Uhr - Bahnradsport, 2 Finals

Im Velodrom werden die neuen Olympiasieger im Keirin der Frauen (19.11 Uhr) und im Omnium der Männer gekürt. Im Mehrkampf Omnium fällt die Entscheidung im abschließenden Punktefahren (19.27 Uhr).

Ab 20 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals

Dieser Tag könnte ein erfolgreicher für die deutschen Leichtathleten werden. Im Stade de France will Malaika Mihambo im Weitsprung (20 Uhr) ihren Titel von Tokio verteidigen. Bei der Europameisterschaft in Rom hatte sie mit dem zweitweitesten Satz ihrer Karriere (7,22 m) Gold geholt.

Im Speerwurf-Finale (20.25 Uhr) sind die starken Männer um Vize-Europameister Julian Weber gefragt, der in Tokio Vierter wurde. Außerdem auf dem Programm: die Finals über 200 m der Männer (20.30 Uhr), 400 m Hürden der Frauen (21.25 Uhr) und der Hürdensprint der Männer (21.45 Uhr).