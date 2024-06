Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Dienstag, 6. August Stand: 28.06.2024 11:36 Uhr

Was wird am Dienstag, 6. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 9.30 Uhr - Handball, Viertelfinals (F)

Im Handball werden die besten vier Frauen-Teams ermittelt. Die Viertelfinals in Lille starten um 9.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr und 21.30 Uhr. Sind die deutschen Frauen noch dabei?

10 Uhr - Reiten, Springen, Einzel

Am Schloss Versailles geht der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann mit seinem Paradepferd King Edward als Topfavorit in den Parcours. Der Brite Ben Maher will seinen Erfolg von Tokio wiederholen. Die deutschen Springreiter haben wohl wie in Tokio nichts mit der Medaillenvergabe zu tun.

Ab 11 Uhr - Basketball, Viertelfinals (M)

In der Arena in Bercy steht ein langer Basketball-Tag an. Die Männer tragen ihre Viertelfinals nacheinander aus. Die K.o.-Spiele um den Einzug ins Halbfinale beginnen um 11 Uhr, 14.30 Uhr, 18 Uhr und 21.30 Uhr.

Ab 14 Uhr - Hockey, Halbfinals (M)

Wer spielt bei den Männern um Gold, wer um Bronze? In Colombes werden die Halbfinals angepfiffen - das erste um 14 Uhr, das zweite um 19 Uhr.

15 Uhr - Wasserspringen, Turm (F)

Im Aquatics Centre neben dem Stade de France geht es für die Wasserspringerinnen hoch hinaus. Im Finale vom 10-Meter-Turm sind wie in Tokio die Chinesinnen favorisiert. Christina Wassen will es ihrer Schwester Elena gleichtun, die vor drei Jahren im Finale stand. Pauline Pfeif bestreitet ihren ersten Olympia-Wettkampf.

17.30 Uhr - Skateboard, Park (F)

Auf der Place de la Concorde zeigen die Skateboarderinnen ihre tollkühnen Tricks im Skatepool. Die Berlinerin Lilly Stoephasius ist zum zweiten Mal bei Olympia dabei -als 14-Jährige verpasste sie in Tokio knapp das Finale.

Ab 18 Uhr - Fußball, Halbfinals (F)

In Lyon (18 Uhr) und in Marseille (21 Uhr) geht es für die Fußballerinnen um den Einzug ins Endspiel. Ist das deutsche Team, das in Tokio fehlte, noch dabei? Vor drei Jahren zogen Kanada und Schweden ins Finale ein - mit dem besseren Ende für die Kanadierinnen.

Ab 20 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals

Spannend aus deutscher Sicht dürfte das Rennen über 3.000 m Hindernis der Frauen werden (21.10 Uhr). Schafft Gesa Felicitas Krause, Fünfte von Tokio, auch als Mama den Einzug in einen olympischen Endlauf? Außerdem auf dem Programm: die Entscheidungen im Hammerwerfen (20 Uhr) und über 200 m der Frauen (21.40 Uhr) sowie im Weitsprung (20.20 Uhr) und über 1.500 m (20.50 Uhr) bei den Männern.

Ab 20.02 Uhr - Bahnradsport, Teamsprint (M)

Die Bahnsprinter fahren im Velodrom die Medaillen im Team-Wettbewerb aus - zunächst um Bronze (20.02 Uhr), danach um Gold (20.07 Uhr).