Sommerspiele in Paris Boll, Zverev & Co. - DOSB vergibt mehr als 100 Olympia-Tickets Stand: 26.06.2024 11:19 Uhr

Boll, Zverev & Co: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in einer dritten Nominierungsrunde weitere 101 Athletinnen und Athleten ins deutsche Team für die Sommerspiele in Paris berufen.

Unter denen, die sich bereits einen Monat vor der Eröffnungsfeier über das "Go" freuen dürfen, sind einige prominente Gesichter: Timo Boll darf für seine siebten Sommerspiele packen, das Tischtennis-Ass schließt zu den Rekordhaltern Ralf Schumann (Schießen) und Ludger Beerbaum (Springreiten) auf. Ebenfalls dabei sind die Olympiasieger Alexander Zverev (Tennis) und Laura Ludwig (Beachvolleyball).

"Genau einen Monat vor dem Start der Olympischen Spiele Paris 2024 füllt sich das Team D mit reichlich Erfahrung", sagte Olaf Tabor, Chef de Mission und DOSB-Vorstand Leistungssport, am Mittwoch (26.06.2024).

Neben Boll, Fahnenträger 2016 in Rio, Zverev und Ludwig berief der Dachverband auch die Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel, Max Rendschmidt und Ricarda Funk. Unter den jetzt Nominierten sind 25 Medaillengewinner vergangener Olympischer Spiele und 50 Olympia-Debütanten.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig (l.) ist in Paris mit Louisa Lippmann im Beachvolleyball am Start.

Weitere Nominierungen am 2. und 5. Juli

Die deutsche Mannschaft umfasst derzeit 167 Athletinnen und Athleten, weitere Nominierungsrunden finden am 2. und 5. Juli statt. Dann sind unter anderem die Mannschaftssportarten sowie die Leichtathletik, Turnen und Reiten an der Reihe. Das DOSB-Team wird auf mehr als 400 Sportlerinnen und Sportler anwachsen.

Zu den Olympischen Spielen in London 2012 wurden 407 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland entsendet, vier Jahre später in Rio de Janeiro waren es sogar 452. Bei den Spielen in Tokio 2021 waren 434 Athletinnen und Athleten dabei.